Il Ponte di Ferro riapre a marzo 2025: la nuova data dopo i vari rinvii Marzo 2025 è la nuova data che il Campidoglio comunica per la riapertura del Ponte dell'Industria o Ponte di Ferro. Dopo vari rinvii ci siamo: sarà più ampio, con pista ciclabile e pedonale e sosterrà anche il passaggio dei mezzi pesanti.

A cura di Alessia Rabbai

Ponte di Ferro

Il Ponte dell'Industria, meglio conosciuto come Ponte di Ferro, riapre a marzo 2025. Ad annunciarlo è l'assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè. "I lavori al Ponte di Ferro proseguono e a marzo riapriremo alla circolazione con le grandi novità delle passerelle ciclabili ai lati del ponte e del passaggio del trasporto pubblico e delle linee 96, che presta servizio da Corviale a Partigiani e della linea 780, che copre il tragitto dall'Eur a Partigiani, grazie all'ampliamento delle carreggiate di 3.5 metri ciascuna – scrive l'assessore su Facebook – Sono lavori di una complessità non indifferente e nel video mostriamo la spinta del ponte di 670 tonnellate per 110 metri attraverso un particolare sistema di funi sui nuovi pilastri. Davvero impressionante".

Nei giorni scorsi l'assessore Patané, il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini hanno fatto un sopralluogo al Ponte di Ferro, per fare il punto con i referenti responsabili dei lavori. Al momento non c'è ancora una data certa sulla riapertura, che dovrebbe avvenire, assicura il Campidoglio, a marzo 2025. Siamo ormai agli sgoccioli dunque, gli automobilisti hanno cominciato il conto alla rovescia. Il rifacimento di Ponte dell'Industria, che collega Portuense e Ostiense, rientra negli investimenti giubilari dal valore di 18 milioni di euro e fatto da Anas.

Ponte di Ferro a Roma: tutte le date della riapertura slittate

Marzo 2025 è l'ultimo di una serie di rinvii, che nei mesi hanno interessato la riapertura del Ponte di Ferro. In un primo momento, dopo l'inizio dai lavori era stimata per l'8 dicembre 2024, doveva essere pronto in teoria prima dell'inizio del Giubileo. Successivamente la scadenza è saltata e data è slittata prima a febbraio 2025 e ora appunto a marzo. I lavori sul Ponte di Ferro hanno riguardato nello specifico l'ampliamento, che avrà una pista ciclabile e pedonale e sarà in grado di sostenere il passaggio di mezzi pesanti fino a 26 tonnellate, contro le 3,5 prima della chiusura).

Il Ponte di Ferro distrutto da un incendio

Il Ponte di Ferro è stato interdetto al passaggio di pedoni e veicoli dal 3 ottobre del 2021, quando un incendio lo ha in parte danneggiato. Dalle indagini fatte finora è emerso che il rogo è di natura dolosa, dunque che qualcuno ha appiccato il fuoco di proposito, ma gli inquirenti non sono riusciti negli anni ad individuare i colpevoli, dunque la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione del caso. Ad essere sconosciuto è anche il movente del gesto, probabilmente chi lo ha fatto voleva danneggiare gli accampamenti dei senzatetto al di sotto del ponte. I carabinieri hanno trovato tracce dell'innesco, ma nessun indizio per rintracciare i responsabili.