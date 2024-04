video suggerito

Quando riapre il Ponte di Ferro a Roma: "Pista ciclabile e pedonale, previsto passaggio per bus" Lavori in corso al Ponte dell'Industria, per ampliare la strada e il peso in grado di sostenere, più di quanto potesse reggere in precedenza. Ecco quando riapre.

A cura di Beatrice Tominic

Il Ponte di Ferro.

Quando riapre il Ponte di Ferro a Roma? A rispondere, con un post pubblicato sui social, è lo stesso sindaco Roberto Gualtieri, che parla a cittadine e cittadini in video. "Non vediamo l'ora di portare a termine i lavori entro i tempi stabiliti: la riapertura del Ponte di Ferro è fissata per il prossimo dicembre", ha dichiarato in video.

"Si tratta di un importante intervento per il Giubileo funzionale per poter continuare ad utilizzare il ponte dopo i danni riportati durante l'incendio, ma soprattutto per allargarlo", spiega Gualtieri. I lavori in corso, infatti, permettono il transito di veicoli e automobili, biciclette e pedoni. Queste operazioni, inoltre, fanno sì che il ponte possa sostenere 26 tonnellate (contro le 3,5 prima della chiusura): questo potrebbe facilitare anche il passaggio degli autobus.

I lavori sul Ponte di Ferro

"Si tratta di un lavoro ingegneristico ambizioso, effettuato insieme a municipi e Anas, che ci ha illustrato nel dettagli l'intervento – continua a spiegare Gualtieri – Nel corso di questi mesi sono stati smontati i sottoservizi e la vecchia passerella, portate a termine tutte le prove su interno ed esterno delle pile e il jet grouding, consolidamento delle fondamenta, per consentire al futuro ponte di sostenere un peso tale che possa permettere anche il passaggio dei bus", precisa. Al termine delle operazioni di smontaggio del ponte, è possibile varare le travi e l'impalcato.

Tutte queste operazioni consentono di aprire la circolazione sul ponte non soltanto alle auto, ma anche a mezzi più pensati, come ai già citati autobus. Oltre alla strada, però, è prevista l'installazione di una passerella pedonale e di una pista ciclabile.

L'incendio del luglio 2023

Inizialmente quella del Ponte dell'Industria è stata una chiusura obbligata: il transito è stato chiuso dopo l'incendio scoppiato a luglio 2023. La circolazione sarebbe dovuta ripartire dopo 14 mesi, nel mese di ottobre del 2024. Rientrando fra i cantieri previsti per il Giubileo del 2025, con i suoi 7 miliardi di euro di spesa per le operazioni, il ponte sarà allargato e aperto ad un traffico più sostenuto.

Il Ponte di Ferro, chiamato così proprio per il materiale impiegato, è un punto di snodo nevralgico fra i quartieri di Ostiense e Portuense, fra via del Porto Fluviale e via Antonio Pacinotti.