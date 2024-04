Incendio nella notte nei pressi dello stadio Olimpico: a fuoco i canneti vicino alla pista ciclabile Un incendio è divampato nella notte nei pressi dello stadio Olimpico, a ridosso della pista ciclabile di via Capoprati. Ancora da stabilire le cause dell’incendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Incendio sulle banchine del Tevere questa notte, 28 aprile 2024 (Screenshot Instagram Welcome to Favelas)

Un incendio è divampato a ridosso delle banchine del Tevere questa notte, intorno le ore 1.30, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, all'altezza del bar River. L'intervento dei Vigili del Fuoco è durato un'ora. Le indagini sono tuttora in corso e sono da chiarire le cause.

Il rogo è avvenuto vicino la pista ciclabile di via Capoprati, nei pressi dell'incrocio tra Ponte Duca d'Aosta e il Lungotevere Maresciallo Diaz. Una zona particolarmente pericolosa per la presenza di canneti facilmente infiammabili. Ad andare a fuoco infatti è stata una fitta vegetazione vicino le banchine del fiume.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa serbatoio e il supporto di un'autobotte. L'azione ha permesso di circoscrivere l'incendio e scongiurare che si estendesse lungo tutta la banchina, dove spesso ci sono anche auto ferme o parcheggiate vicino le piste ciclabili. Una fitta nube di fumo è rimasta visibile per gran parte della notte nelle zone di Ponte Milvio e di Flaminio.

Incendio nei pressi dello Stadio Olimpico

Il video dell'incendio divampato nella notte tra domenica 28 aprile e lunedì 29 aprile, è stato pubblicato sui canali social di Welcome to Favelas questa mattina. Nel video si vede l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio delle sterpi con il supporto di un'autocisterna che ha consentito di limitare i danni ed evitare che raggiungesse la banchina dove sono presenti anche auto.

"Era prevedibile, se non puliscono gli argini dei canneti, quelli bruciano anche verdi", scrive qualcuno sotto il post del video, facendo notare come la zona sia soggetta a quest'eventualità. "Meglio eliminare erbacce, cespugli", scrive un altro. Non mancano però commenti di protesta e denuncia della situazione: "Dove non arriva l'Ama arriva il fuoco. Le sponde del Tevere davanti all'Olimpico fanno pena, delle selve di canneti dove c'è di tutto. Forse qualcuno si decide a far qualcosa".