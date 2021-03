Il Policlinico Agostino Gemelli di Roma è, secondo una classifica stilata dal magazine statunitense Newsweek, il miglior ospedale d'Italia. La lista ‘World's Best Hospital 2021′ è stata realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista Inc. e ha preso in esame 2000 ospedali di 24 nazioni. Per essere insigniti del titolo di struttura migliore del proprio paese, ogni ospedale ha dovuto soddisfare diversi requisiti: Newsweek ha preso in considerazione l'eccellenza delle cure erogate, la presenza di medici di fama, la qualità dello staff infermieristico e l'uso di tecnologie all'avanguardia. L'ospedale Gemelli di Roma è riuscito a soddisfare tutte le aspettative ed è stata così inserita nella classifica dei "World's Best Hospital 2021". Il Gemelli è primo ospedale in Italia e 45esimo nel ranking mondiale.

Il Gemelli: "Risultato significativo nell'anno della pandemia"

“È un riconoscimento particolarmente significativo nell’anno della pandemia da Covid-19 – ha dichiarato il professor Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS –, la conferma internazionale del valore del nostro modello assistenziale anche in risposta all’emergenza sanitaria. In questo anno infatti abbiamo continuato a prenderci cura al meglio di tutti i nostri pazienti, grazie anche a soluzioni organizzative originali come l’integrazione della teleassistenza nei processi di cura, la creazione di un ospedale dedicato esclusivamente ai pazienti Covid e la realizzazione di percorsi per i malati Covid-free, che sono la maggioranza. Il tutto in tempi record e con grande partecipazione da parte di tutta la nostra comunità, medici, personale sanitario e tecnico amministrativo, che merita davvero un plauso".