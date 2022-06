Il piccolo Giulio è il primo neonato con il doppio cognome a Roma Il piccolo Giulio è il primo neonato con il doppio cognome della città di Roma. L’assessore: “Roma pronta ad accogliere la positiva novità.”

A cura di Beatrice Tominic

Arriva anche a Roma il doppio cognome: si chiama Giulio il primo bambino romano nato con il doppio cognome. Come ha scritto un una nota l'assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci, si tratta del primo neonato romano registrato con il doppio cognome, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che lo scorso aprile ha demolito l'automatismo dell'attribuzione del cognome paterno ai figli.

"È un passo in avanti di portata storica sulla strada, purtroppo ancora troppo spesso accidentata, della parità di genere e dello sradicamento di una cultura patriarcale radicatasi nei secoli nella nostra società – ha spiegato l'assessore – Roma si è dimostrata pronta ad accogliere la positiva novità e a garantire il diritto di scelta da parte dei genitori. Un ringraziamento va agli ufficiali di stato civile dell'anagrafe di Roma Capitale che, oltre ai necessari adempimenti amministrativi, svolgono una fondamentale attività di ascolto nei confronti delle coppie che si rivolgono agli uffici anagrafici del Comune."

Il doppio cognome in Italia

Fra i primi bimbi nati con il doppio cognome nel nostro Paese c'è il piccolo Francesco, nato al Policlinico di Bari lo scorso 31 maggio. "Non pensavamo di essere fra i primi", ha rivelato Sandro, il papà del bimbo intervistato per Fanpage.it. La decisione della Corte Costituzionale era arrivata lo scorso 27 aprile: con la sua sentenza storica, è stata dichiarata illegittima la norma che attribuisce in modo automatico ai nuovi nati il cognome paterno. Nel testo viene specificato: "Il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due."