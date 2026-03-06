Il piano per sottrarre casa e 80mila euro di risparmi a un’anziana: tre indagati

Circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, corruzione e turbata libertà degli incanti sono i reati per i quali sono indagate a vario titolo tre persone. Hanno cercato di appropriarsi di un complesso immobiliare e del patrimonio di un’anziana a Mazzano Romano.

Hanno cercato di appropriarsi di un complesso immobiliare a Mazzano Romano e del patrimonio di un'anziana con problemi fisici e psicologici. Questa mattina presto i carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza nei confronti di tre persone, emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Uno degli indagati si trova agli arresti domiciliari, per il secondo è stato dispoosto l’obbligo di dimora, il terzo ha ricevuto la misura interdittiva dai pubblici uffici, ossia un provvedimento con cui viene temporaneamente vietato di svolgere attività legate alla Pubblica Amministrazione. I tre sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, corruzione e turbata libertà degli incanti. Hanno sottratto alla donna 80mila euro in tre anni, accedendo ai suoi conti correnti.

Indagini con intercettazioni e appostamenti

Il provvedimento cautelare è scattato al termine di un’attività di indagine che si è svolta nell'arco temporale che va da settembre 2024 a luglio del 2025. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno usato intercettazioni telefoniche e ambientali, sono stati impegnati in servizi di osservazione. Dalle indagini è emerso come un uomo di settantaquattro anni con la sua compagna e con la complicità di un dipendente dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Roma, ha cercato di appropriarsi del complesso immobiliare e patrimonio dell'anziana ultraottantenne affetta da problemi fisici e psicologici. La coppia voleva guadagnare approfittando del fatto che la donna fosse vulnerabile.

Sottratti 80mila euro in tre anni

Le indagini sono partite da una segnalazione dei servizi sociali e della polizia locale di Mazzano Romano, che hanno notato come la donna si trovasse in una grave situazione di disagio. È emersa l'esistenza di figura di un tutore di fatto, che si è avvicinato all'anziana e ha cominciato a gestire il suo denaro. Secondo quanto ricostruito il piano sarebbe stato portato avanti occupando illegalmente una parte dell’immobile e dei terreni della vittima, usando anche falsi contratti di affitto. Per riuscirci, l’indagato si sarebbe fatto aiutare da persone di sua fiducia, così da evitare ostacoli e garantire la realizzazione del progetto illecito. La coppia usava le carte di credito della vittima facendo operazioni sui conti correnti in cui riceveva pensione e l’indennità di invalidità. Circa 286 operazioni fatte tra il 2022 e il 2025, per un totale di 80mila euro.

Il ruolo del complice

Gli indagati volevano impossessarsi dell’immobile della donna per avviare attività commerciali sui terreni e ricavarne un guadagno, con l’idea di rivendere poi l’intero compendio. Il piano aveva un complice, un dipendente dell’IVG di Roma, parente della donna indagata, il quale avrebbe tentato di farsi assegnare la gestione del procedimento di vendita dell’immobile.

Successivamente, avrebbe favorito l’aggiudicazione dell’asta a un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, fornendo informazioni non veritiere ai potenziali acquirenti e affiancando l’indagato nelle attività preliminari all’acquisto. L’abitazione e i terreni di pertinenza risultavano sottoposti a procedura di esecuzione immobiliare per alcuni abusi edilizi non sanati; circostanza rispetto alla quale l’indagato principale sosteneva di essere in possesso della documentazione utile alla loro regolarizzazione.