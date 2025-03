Il parroco chiude il campetto della chiesa: “Troppe bestemmie e bullismo: da oggi accesso registrato”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Il parchetto della Chiesa di Santa Maria Regina dei Martiri di via Carlo Casini a Dragona.

"Non saranno più tollerati atti di bullismo, razzismo, violenza, vandalismo, bestemmie e linguaggio scurrile". È quanto scritto da Don Daniele sui canali dei social network della parrocchia che gestisce, la Parrocchia Santa Maria Regina dei Martiri di via Carlo Casini a Dragona, in uno dei quartieri più ad ovest della capitale, verso il litorale romano di Ostia. La comunicazione è stata condivisa con la comunità nella giornata di ieri, martedì 4 marzo 2025, raccogliendo numerosi consensi.

Episodi spiacevoli in parrocchia e il campetto della chiesa chiude

La comunicazione, che viene definita dallo stesso parroco come "avviso importante", arriva "a causa di ripetuti episodi spiacevoli accaduti presso il campetto parrocchiale". Episodi così spiacevoli da prendere una decisione radicale: quella di chiudere le porte del campetto parrocchiale. "L'accesso ai minori sarà consentito solo ed esclusivamente tramite registrazione, direttamente con il parroco, lasciando un recapito di un genitore al fine di tutelare le ragazze e i ragazzi stessi", si legge nel messaggio.

"Non saranno più tollerati atti di bullismo, razzismo, violenza, vandalismo, bestemmie e linguaggio scurrile", sottolinea. Poi aggiunge la specifica: "Il parroco si riserva di segnalare ai carabinieri di Acilia qualsiasi atto sopra elencato che violi la legge. Grazie della collaborazione", conclude poi, specificando gli orari di apertura del parco, dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.30.

Le reazioni della comunità della parrocchia

In breve tempo la decisione di Don Daniele ha raccolto numerosi consensi. "Fai bene padre Daniele. È vergognosa questa totale mancanza di rispetto ed educazione", scrive un'utente. Le fa eco, con tono un po' più severo, un'altra: "Se proprio non ce la fanno a comportarsi in modo civile ed educato e soprattutto in un parchetto davanti ad un luogo sacro, addirittura bestemmiando, andassero in altri luoghi per favore!"