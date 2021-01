È morto il pianista jazz romano Adriano Urso. Stando a quanto riporta il Messaggero, il musicista ha perso la vita ieri sera. La sua automobile, un'auto d'epoca, si è improvvisamente fermata per strada e lui, dopo diversi tentativi e con l'aiuto di un passante, era riuscito a rimetterla in moto. Questo sforzo, probabilmente, gli ha provocato il malore che gli è stato fatale.

I messaggi d'addio per Adriano Urso

Lo piange tutto il mondo del jazz e della musica romana e sono decine i messaggi d'addio che sono stati pubblicati sulla sua bacheca Facebook. "Un fulmine a ciel sereno la triste notizia della scomparsa del Maestro Adriano Urso Il mondo del Jazz perde un indiscusso cultore e artista! Ci stringiamo alla famiglia e agli amici. Chissà che cosa avverrà al momento dell'incontro con il suo beneamato Teddy Wilson…Riposa In Pace", si legge sul profilo della Italian Swing Dance Society. E la cugina, Maria Antonietta, lo ricorda così: "Ciao Adriano, che la terra ti sia lieve. Lasci un vuoto incredibile. È difficile accettare che il destino ti abbia portato via. Ti ho visto crescere in tutti i sensi…ti ho visto a soli 3 anni volare sul pianoforte, ti ho visto adolescente, che come pochi, studiavi sino a notte fonda con passione ben più strumenti e studiavi per la scuola. Affettuoso, umile, rispettoso, talentuoso…potrei continuare all'infinito ma ora resta un gran dolore e un dispiacere enorme per non poterti più abbracciare, cuginetto". Il fratello è Emanuele Urso, musicista a sua volta e soprannominato ‘The King of Swing'. "Hai lasciato un vuoto incredibile ed incolmabile nella mia vita, ancora non posso credere che il mondo sia così ingiusto, addio fratello mio", il messaggio d'addio su Facebook.