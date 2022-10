Il mistero dei bigliettini ‘Sei bellissim*’ lasciati nelle cassette della posta o sul citofono Ad Ardea, provincia di Roma, qualcuno sta lasciando misteriosi bigliettini sul citofono oppure sulle buche delle lettere di alcune abitazioni del paese. Il motivo? È un mistero.

A cura di Enrico Tata

Ad Ardea, provincia di Roma, qualcuno sta lasciando misteriosi bigliettini sul citofono oppure sulle buche delle lettere di alcune abitazioni del paese. Il motivo? È un mistero, ma secondo molti residenti si tratta di un modo con cui i ladri verificano se le case siano abitate oppure no. Se i bigliettini rimangono dove sono stati posizionati, significa probabilmente che quell'appartamento è spesso disabitato e, quindi, può essere derubato più facilmente. Come detto, si tratta allo stato attuale delle cose soltanto di ipotesi. Un cittadino sostiene di aver informato la polizia del fatto, ma di avere ricevuto dagli agenti questa risposta: "E che un Sei Bellissima su un pezzo di carta é un reato?". Un altro, invece, sostiene che le sue telecamere di sicurezza abbiano filmato due uomini mentre scendono da un'automobile e sistemano i bigliettini sul citofono.

Le foto dei pezzettini di carta sono state pubblicate sul gruppo Facebook "Furti in Ardea". Sotto i post decine di utenti hanno commentato cercando di fare ipotesi sul motivo di questi bigliettini. Scrive per esempio Cinzia: "Credo sia un modo per capire se la casa è abitata o meno. Il fatto che non c'è la lettera finale fa capire che non è diretto ad una persona specifica". Così Sandro: "Vai dai carabinieri, sottovalutare queste cose si può rivelare pericoloso, potrebbero essere due balordi che si accettano se sei sola". "Sto trovando sul citofono questi bigliettini e vedendo dalle registrazioni delle telecamere sono due uomini i quali sono passati ieri pomeriggio intorno alle 16.45, prima è sceso uno e subito dopo un altro", ha scritto il proprietario delle telecamere che hanno ripreso i presunti ladri.