Il Globe Theatre sarà abbattuto? Carlo Verdone: “La memoria di Gigi Proietti non va cancellata” L’ipotesi di un abbattimento del Globe Theatre, il teatro di Villa Borghese voluto da Gigi Proietti, sta provocando sconcerto e reazioni nel mondo della cultura. Al coro si è unito Carlo Verdone. Interpellato da Fanpage.it l’attore e regista ha spiegato: “La memoria di un grandissimo attore romano come Gigi Proietti non va cancellata”.

A cura di Simona Berterame

Dopo venti anni dalla sua nascita, il Globe Theatre rischia di essere abbattuto. La creatura di Gigi Proietti nel cuore di Villa Borghese, creata su modello di quello di Shakespeare a Londra, potrebbe non riaprire, o almeno non prima di essere ricostruito. Per evitare la chiusura definitiva e la fine dell'esperienza del Globe Theatre in molti hanno fatto sentire la loro voce, oggi anche Carlo Verdone.

L'attore e regista romano, molto legato a Gigi Proietti, interpellato da Fanpage.it, ha voluto dire la sua con un breve messaggio: "Trovo molto triste questa vicenda. La memoria di un grandissimo attore romano come Gigi Proietti non va cancellata. Il suo teatro, per Roma, è la memoria di un immenso talento e della sua premura verso i giovani attori".

Ma nonostante tanti voci chiedano chiarezza sul futuro del teatro shakespeariano di Roma, dal Campidoglio non è arrivata nessuna rassicurazione.

L'incidente e il sequestro del Globe Theatre

Tutto inizia a settembre 2022, quando un grave incidente coinvolge una scolaresca: una scala crolla al passaggio degli spettatori al termine di una rappresentazione. Una decina i feriti, tra cui cinque studenti. Ad oggi la struttura è ancora sotto sequestro come ordinato dalla Procura, e le indagini si avviano alla chiusura: il rappresentate dell'Associazione Teatri di Roma, che all'epoca gestiva il Globe per il Campidoglio, Gianluca Sole, rischia il processo per lesioni, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

La mobilitazione degli artisti

Diversi artisti hanno espresso la loro contrarietà all'abbattimento del teatro. Primo fra tutti Alessandro Gassmann che ha pubblicato un lungo post sui social: "Leggo che il Globe Theatre di Roma non potendo essere restaurato sarà abbattuto. Roma ha perso i suoi teatri più belli: Valle (chiuso da anni) Eliseo(fallito),delle Arti, Cometa (destinato ad altro uso), più tanti altri più piccoli, e ora il Globe. Una capitale senza teatro perde ricchezza, e non può essere più considerata capitale. Una città abbandonata, che non si ama più. È un lungo inverno di cui non si intravede la fine. Rimarranno solo ristoranti, B&B, paninoteche e stuzzicherie… la città più bella del mondo non lo è più. Rip.". Anche Anna Foglietta ha affidato il suo disappunto ai social: "Per il Globe Theatre siamo pronti a fare battaglia. È un simbolo troppo importante per Roma.". Nel frattempo è stata anche lanciata una petizione su Change.org che ha raccolto più di 3mila firme.