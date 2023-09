Addio al Globe Theatre: il teatro di Gigi Proietti a Villa Borghese potrebbe essere abbattuto Il Globe Theatre è ancora inagibile. E potrebbe restarlo per sempre: dopo il crollo dello scorso anno rischia di essere abbattuto. Mentre l’inchiesta prosegue e l’ipotesi di processo avanza, il Campidoglio non esclude la costruzione di una struttura ex novo.

A cura di Beatrice Tominic

Gli studenti coinvolti nel crollo della scala del Globe Theatre nel settembre 2022.

Potrebbe essere demolito dopo venti anni dalla costruzione: questo il destino che sembra arrivare per il Globe Theatre di Villa Borghese. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il teatro di Gigi Proietti e creato su modello di quello di Shakespeare di Londra, avrebbe perso la possibilità di essere dichiarato agibile a seguito dell'ultimo crollo del 22 settembre 2022. Nel corso di quella mattina, poco più di un anno fa, durante una rappresentazione del Macbeth a cui assistevano alcune scolaresche una scala del teatro è crollata: 12 persone sono rimaste ferite, fra cui 7 studenti.

Soltanto la decisione di Asl e Procura potrebbero permettere al teatro di essere riaperto. Prima, però, occorrerebbe ripristinare le condizioni di sicurezza, sostituendo la scala crollata e garantendo la stabilità di tutte le travi in legno. E la riapertura si fa sempre più lontana, se non irraggiungibile.

Quale futuro per il teatro di Villa Borghese

l Globe Theatre è ancora sotto sequestro come ordinato dalla procura. Le indagini si avviano alla chiusura: il rappresentate dell'Associazione Teatri Roma, che gestiva il Globe per il Campidoglio, Gianluca Sole, rischia il processo per lesioni, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Nei prossimi giorni Campidoglio, Fondazione Silvano Toti e le figlie di Gigi Proietti, che si occupano ogni giorno del teatro, si riuniranno per stabilire come procedere. Potrebbe emergere la decisione di ratificare l'abbattimento, visto che un restauro richiederebbe una spesa troppo elevata. La struttura del Globe Theatre non era stata realizzata per un teatro stabile: i permessi, secondo quanto riporta la testata, erano stati approvati per una struttura da smontare in inverno e rimontare in estate. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di creare un nuovo teatro da zero: "Servirebbe una struttura ex novo, a causa dai forti limiti strutturali emersi dopo il cedimento della scala", dicono dal Campidoglio.

Nel frattempo il Comune questa estate ha stanziato 321mila euro per far riprendere gli spettacoli teatrali nell'Area Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, il "mini teatro" che permesso a Shakespeare di tornare a Villa Borghese. "Dopo aver garantito questa stagione estiva stiamo riattivando i contatti con i soggetti interessati al teatro – continuano dal Comune di Roma – Stiamo cercando la soluzione migliore per riaprirlo in sicurezza".