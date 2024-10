video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 ottobre: temperature giù ma niente piogge nel weekend Sia oggi, sabato 5 ottobre, che domani, domenica 6 ottobre, il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso lungo tutto l’arco delle giornate. Non sono previste precipitazioni almeno fino a martedì 8 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Temperature in calo, ma nessuna pioggia prevista nel weekend. Sia oggi, sabato 5 ottobre, che domani, domenica 6 ottobre, il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso lungo tutto l'arco delle giornate. Non sono previste precipitazioni almeno fino a martedì 8 ottobre. Le temperature sono in calo, con le massime che non supereranno i 20 gradi e le minime non scenderanno al di sotto di 14/15 gradi.

La perturbazione che in questi giorni ha interessato l'Italia si allontanerà dal nostro Paese nella giornata di domani. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, nella giornata di domenica il vortice ciclonico lascerà lo stivale, concedendo spazio a un temporaneo aumento della pressione. Stando alle previsioni dei meteorologi, "il tempo migliorerà decisamente su gran parte del Paese, regalando cieli spesso tersi. Attenzione però, entro il pomeriggio e soprattutto in serata assisteremo ad un rapido aumento delle nubi al Nordovest, a causa dell'approssimarsi di un'ennesima perturbazione che espliciterà i suoi effetti soprattutto all'inizio della prossima settimana"

Per quanto riguarda le temperature, spiegano ancora gli esperti, "se da un lato la presenza di maggiori schiarite assolate provocherà un aumento dei valori massimi, dall'altro, proprio la presenza di maggiori aperture del cielo favorirà una decisa diminuzione nei valori notturni, specialmente sulle pianure del Nord e nelle vallate del Centro, per effetto della dispersione del calore: le colonnine di mercurio potrebbero anche scendere su valori ad una sola cifra".