‘Il Gladiatore’ Russel Crowe premiato da Gualtieri: “Sarò sempre al servizio di Roma” L’attore premio Oscar Russel Crowe, famoso per aver interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne ‘Il Gladiatore’, è stato premiato dal sindaco Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Il premio Oscar Russell Crowe è stato premiato in campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri e ha ricevuto una targa di ringraziamento come ambasciatore di Roma nel mondo.

Queste le parole dell'attore che ha interpretato il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel famoso film di Hollywood ‘Il Gladiatore': "Voglio ringraziare il sindaco e tutti gli altri dignitari qui oggi. E' semplice per me affermarlo, ho una profonda connessione con questa città. Ho sempre apprezzato la gentilezza che i romani mi hanno sempre dimostrato. E' un'ironia dell'epoca in cui viviamo che la fiction sia riuscita a riportare alla luce in tutto il mondo quello che è la storia e la cultura di questa meravigliosa città. Sono sempre un'ospite, Massimo era un ospite, era un immigrato, era un outsider e voglio in un certo senso chiedere al signor sindaco per utilizzare la sua carica e la sua posizione per dimostrare questo al popolo di Roma e consentire tutto questo anche ai suoi ospiti. Non sapete da dove potrà venire il prossimo campione di Roma. Sono sempre al servizio di Roma".

"Noi siamo debitori a Russell Crowe, è un ambasciatore vivente di Roma nel mondo, quando twitta su Roma i numeri sono incredibili. Hai fatto tantissimo per far amare ancora di più Roma nel mondo. Siamo onorati di ricevere un grande attore e un grande amante di Roma. Gli ho indicato il mio ufficio e accanto c'era il suo ufficio. Domenica avremo la prima del suo secondo film da regista al festival di Roma che si annuncia eccezionale. Non poteva esserci occasione migliore per dargli un riconoscimento per la sua gratitudine, per i suoi bellissimi film, con il ‘Gladiatore' nel cuore di tutti i romani", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

L'attore si trova in questi giorni a Roma per girare alcune scene del film "L'esorcista del Papa" in cui interpreta il ruolo di padre Amorth. Parteciperà anche ad alcuni incontri nell'ambito della Festa del Cinema.

Russel Crowe ha vinto il premio Oscar come migliore attore nel 2001 proprio per il film ‘Il Gladiatore'.