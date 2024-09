video suggerito

Il giallo del cane trovato morto: "Lanciato dalla terrazza, 5mila euro a chi trova i responsabili" C'è una taglia di 5mila euro sulla morte di un cane a Monteverde Vecchio. L'ipotesi è che dei ladri lo abbiano lanciato dalla terrazza al sesto piano di un'abitazione durante un furto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Cinquemila euro è la cifra che daremo a chi ci aiuterà a rintracciare chi ha ucciso Rocky". È l'appello di Aidaa, l'associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente, che ha messo una taglia sugli autori della morte di un cane di dodici anni in via Francesco Saverio Sprovieri nel quartiere Monteverde Vecchio a Roma lo scorso venerdì 21 settembre. L'episodio è avvolto dal mistero e sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, che stanno cercando di capire cosa sia veramente accaduto.

L'ipotesi del riscatto

L'ipotesi dei proprietari è che dei presunti ladri abbiano cercato di intrufolarsi all'interno del loro appartamento al sesto piano di un palazzo, per mettere a segno un furto. Durante la "visita" però i malviventi avrebbero notato il loro cocker, mentre erano assenti in quel momento. Forse hanno penasato di prenderlo e portarlo via, per chiedere successivamente un riscatto. Considerando quanto le persone amino i propri amici a quattro zampe, forse pensavano che pur di riaverlo indietro sarebbero stati disposti a pagare cifre anche molto alte.

Il cane trovato morto sotto alla terrazza

Tuttavia questo non è accaduto, il cane infatti è stato trovato morto per strada al di sotto della terrazza. Non è chiaro cosa sia successo, forse c'è stato un ripensamento da parte dei ladri, forse il cane si è ribellato, o forse semplicemente per sfregio, l'ipotesi è che l'abbiano preso e lanciato di proposito giù. E il cane dopo un volo di diversi metri nel vuoto non ce l'ha fatta.

Quando i proprietari lo hanno ritrovato purtroppo era già morto. "Sulla porta finestra abbiamo visto diverse manate e abbiamo capito che hanno cercato di entrare da lì – ha detto a La Repubblica la proprietaria del cane, addolorata per la perdita del suo peloso – A quel punto devono aver pensato di portare via Ricky, forse per poi chiederci un riscatto. Di certo il nostro cucciolo da solo non avrebbe mai potuto scavalcare il muro del terrazzo". I proprietari del cane si sono rivolti alla polizia per segnalare l'accaduto e insieme all'associazione animalista chiedono giustizia