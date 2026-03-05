roma
video suggerito
video suggerito

Il gatto Cesare mascotte dei pendolari morto dopo settimane d’agonia per un calcio, aggressore rintracciato

È un operaio 46enne il presunto aggressore del gatto Cesare, colpito con violento calcio e morto dopo oltre due settimane di agonia. I carabinieri lo hanno denunciato per maltrattamenti sugli animali.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Il gatto Cesare
Il gatto Cesare

Ha ucciso il gatto Cesare con un calcio, per questo i carabinieri hanno denunciato un uomo di quarantasei anni, un operaio di nazionalità nigeriana. Il drammatico episodio di violenza sugli animali è avvenuto martedì 27 gennaio scorso nel Comune di Colleferro, vicino Roma. L'aggressore è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Cesare, un gattone tigrato a pelo medio con gli occhi gialli, era la mascotte dei pendolari della stazione di Colleferro, dove gironzolava e si prendeva le coccole dei viaggiatori. Dopo una giornata di lavoro a molte persone ha fatto tornare il sorriso con i suoi miagolii e fusa.

Secondo quanto ricostruito il quarantaseienne ha colpito il gatto con un violento calcio. Ad assistere alla scena diverse persone, l'uomo si è poi allontanato, abbandonando il micio agonizzante. Cesare è stato soccorso e portato al policlinico veterinario Roma Sud dove, nonostante le cure dei veterinari, è morto per le lesioni gravissime riportate, dopo oltre due settimane d'agonia.

Leggi anche
Chi era Silvio Moret, l'uomo scomparso da Frascati e trovato morto dopo due settimane: il giallo del furgone

I carabinieri della stazione di Colleferro hanno chiuso le indagini e individuato il presunto responsabile del grave episodio di maltrattamento sugli animali. I militari sono risaliti a lui grazie alla testimonianza di varie persone presenti al momento dei fatti e alla successiva individuazione fotografica.

La vicenda aveva rapidamente attirato l’attenzione sui social, dove molti viaggiatori avevano espresso indignazione per quanto accaduto. Anche il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, è intervenuto pubblicamente, manifestando solidarietà alla comunità dei pendolari e ribadendo la propria sensibilità verso la tutela degli animali. Cesare è sepolto al rifugio Gatti del Giovenzano.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
La madre di Mark Samson si scusa e chiede di avvicinarsi alla mamma di Ilaria Sula
"Ho ripulito con la candeggina per togliere l'odore di sangue"
La migliore amica in aula: "Samson era possessivo, voleva controllarla"
"Deve soffrire anche lei, la affogo", le frasi di Samson prima di uccidere Sula
Il padre di Ilaria Sula: "Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta"
La madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione
Il papà di Ilaria Sula: "Cerchiamo solo giustizia"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views