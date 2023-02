Il furgone bianco con cui rapiscono i cani a Roma, l’Oipa avverte: “Non lasciate mai soli cuccioli” L’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha spiegato che, “in attesa d’inquadrare meglio il fenomeno, certo è che i rapimenti di cani possono avvenire ed è per questo che invitiamo i proprietari dei cani ad adottare le necessarie precauzioni”.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Come abbiamo scritto, nei giorni scorsi si è diffusa sui social network la notizia di un furgone bianco che si aggirerebbe per il litorale di Roma con l'obiettivo di prelevare e rubare cani lasciati soli o a passeggio con i padroni. Alcune persone sarebbero state anche aggredite (ad ora si tratta soltanto di racconti apparsi sui gruppi Facebook di alcuni quartieri della Capitale).

Per il momento non risultano denunce, ma l'Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali, ha spiegato che, "in attesa d’inquadrare meglio il fenomeno, certo è che i rapimenti di cani possono avvenire ed è per questo che invitiamo i proprietari dei cani ad adottare le necessarie precauzioni anzitutto monitorando costantemente i propri animali domestici".

Il presidente dell'Oipa, Massimo Comparotto, ha dichiarato: "È questo l’unico modo per contrastare questo genere di reato che, al di là della loro perseguibilità penale, è ignobile e spregevole poiché colpisce esseri indifesi e i sentimenti migliori dei loro umani. I moventi dei malviventi sono presto detti: vi può essere la volontà di chiedere un riscatto, il commercio abusivo di cani di razza, da caccia o da tartufo, l’utilizzo per i combattimenti, lo sfruttamento per l’accattonaggio". Secondo l'Oipa, oltre a sorvegliare i propri cani esistono altre due regole che si possono adottare: "se l’animale vive in giardino, farlo entrare in casa prima di uscire" e secondo, "mai lasciare il cane al gancio fuori da negozi e uffici". In merito a quest'ultimo punto, l'Oipa ha invitato i proprietari di uffici e negozi ad accogliere i cani nei locali commerciali.