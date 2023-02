“C’è un furgone bianco che ruba i cani tra Ostia e l’Infernetto”: dubbi sulla notizia “Attenzione a un camion bianco che gira per le strade per rubare i cani”. Al momento, tuttavia, non risulta alcuna denuncia di simili episodi.

A cura di Enrico Tata

Sui gruppi Facebook dei quartieri di Ostia e dell'Infernetto, Roma Sud, si stanno diffondendo voci in merito a un furgone bianco che gira per le strade con l'obiettivo di rapire cani di piccola e media taglia, forse, si dice per addestrarli per i combattimenti. I casi negli ultimi giorni sarebbero stati diversi, addirittura tre. Qua uno degli avvisi che circolano sui social network: "Attenzione, girano con un camioncino bianco 3 rom che menano di brutto. Chi gira con cani di piccola taglia x rubarli zona X Municipio, Torvaianica. É vero NO FAKE. Conosco due casi personalmente. Colpiscono forte, non si sa che fine facciano i poveri cani".

Al momento, tuttavia, non risulta alcuna denuncia di simili episodi. Maurilia Amoroso, responsabile di Enpa Roma, Ente nazionale protezione animali, ha spiegato: "Si avvalora il fatto di usare i social per creare la notizia ad effetto per i like. Il nostro consiglio è di accudire e tutelare i vostri animali , tenendoli al guinzaglio.Non isolarsi nelle passeggiate. E non lasciare gli animali in giardino senza un controllo e quando ci assentiamo. Non lasciarli durante la spesa fuori i negozi e i supermercati.Cautela, buon senso e attenzione in generale. Purtroppo viviamo una quotidianità, raccontata dai mass media tutti i giorni. ricca di troppi fatti di cronaca non positivi che toccano gli animali e gli umani. Denunciare comunque è la possibilità per aiutare le istituzioni a monitorare il territorio".

Molti cittadini, però, continuano a credere alla veridicità della storia: "La storia è vera perché mia sorella ha parlato con una delle ragazze picchiate… e purtroppo non sono solo questi due casi… a una vecchietta hanno portato via il cagnolino, a una ragazza un cucciolo di pit, a un ragazzo lo hanno seguito fino a quando non si è rifugiato in un negozio".