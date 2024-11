Il frate che viaggia per l’Europa a piedi fa tappa a Roma: con lui un asinello e un cagnolino Dalla Francia a Palermo percorrendo i cammini d’Europa: così, attraversando la via Francigena, un frate di Oltralpe fa tappa nella capitale, con due compagni di viaggio molto speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La foto di Brice, Esperance e Stitch in Italia dal profilo Instagram del francescano a sinistra. A destra il video dell'arrivo del frate girato da alcuni ragazzi che lo hanno notato insieme ai suoi animali.

Trovarsi in cammino con i propri amici animali ricorda un po' lo stile di vita di Pippi Calzelunghe. Stavolta, invece, con asinello e cagnolino al seguito troviamo un frate francese che si muove a piedi per l'Europa, sfruttando i cammini che uniscono le città e gli Stati. E così, dopo essersi affacciato nel nord Italia, negli ultimi giorni, e dopo essere passato per Assisi e aver percorso la via Francigena, è arrivato a Roma, a soli 16 chilometri da San Pietro, come si legge nella targhetta ottenuta a Montesacro.

Il cartello di Roma e Assisi nelle sue storie dedicate all'Italia.

Il suo arrivo nella capitale, nei giorni, non è passato inosservato ad alcuni ragazzi della periferia romana che si sono subito accorti di lui. "Ma chi è questo qua?- si chiedono – Ma se è un pellegrino ha sbagliato strada, mica stiamo a San Pietro!"

Chi è il frate che si muove a Roma con un cagnolino e un asinello

Lui si chiama Brice e racconta i suoi viaggi a piedi, lungo i cammini europei, in un profilo di Instagram dove si chiama bricedidio69. Con lui il cagnolino bianco, forse un chihuahua, Stitch e l'asinello Esperance con i quali si muove fra natura e grandi città, con tanta ironia.

La proposta di matrimonio rifiutata nelle storie in evidenza dedicate ad Esperance, l'asinello, dal profilo del frate francese.

Il viaggio in cammino in Europa del frate francese

Viaggia con un chihuahua bianco e un asinello lungo i cammini d'Italia e documenta il suo viaggio nel profilo Instagram, nella cui biografi si presenta come "piccolo fratello itinerante nella spiritualità francescana". La frase successiva, invece, varia in base alla sua posizione geografica: "Attualmente sono in marcia verso Roma", si legge in questo momento.

Il cagnolino Stitch e il cartello con le distanze alle sue spalle. Foto dal profilo di bricedidio69.

Nelle sue storie, molti gli screenshot di cartine e mappe che utilizza per muoversi e documentare i passi avanti. "Mi trovo a circa 22 chilometri da San Pietro e a 4084 da Gerusalemme", dice inquadrando il cartello con le distanze nel "Buon cammino del pellegrino".

Il viaggio nei cammini in Europa e in Italia prima della tappa a Roma

Fra le storie in evidenza, invece, oltre a quelle dedicate al cagnolino Stitch e all'asinello Esperance, ci sono le altre. Divise Paese per Paese, troviamo tutte le sue tappe: dalla Croazia al Montenegro all'Albania, poi ancora la Grecia e la Turchia, la sua Francia e la Svizzera. Fino all'Italia con le tappe, già effettuate, nel nord fra voglia di continuare il lungo viaggio e ironia come quando, dopo un cartello che avvisava della presenza di lupi, ha successivamente pubblicato un video con la fuga sua e dei suoi animali.

Il passaggio del frate e dei suoi animali a Pisa, dal profilo di bricedidio69.

La cattedrale di Pavia e l'Emilia Romagna, fino all'arrivo in Toscana, il passaggio al piazzale dei Miracoli a Pisa con foto di rito dalla quale neppure il frate francescano ha saputo esimersi. Un cammino di più di 10mila chilometri che lo ha portato ad Assisi e, dopo un giro nelle campagne, finalmente, alla capitale.