L’operatore è malato, metro apre in ritardo per l’ennesima volta: nessun sostituto previsto a Spagna Questa mattina la stazione metro di Spagna non ha aperto al servizio viaggiatori perché l’operatore di servizio era malato. L’azienda, che non aveva un piano B immediato, ha trovato un sostituto e la stazione ha aperto dopo mezzora, consigliando alle persone di usufruire della vicina Flaminio o di Barberini.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina la stazione metro di Spagna non ha aperto come di consueto alle 5.30 del mattino, ora in cui la metropolitana deve entrare in servizio per i passeggeri, ma mezzora dopo. Ad annunciarlo è stato Atac sul suo canale Twitter ufficiale, informando i passeggeri di utilizzare le vicine stazioni di Flaminio o Barberini per il tempo tecnico necessario a consentire la riapertura. La fermata di Spagna non ha potuto aprire perché un operatore di stazione si è ammalato, e ha comunicato che non sarebbe entrato in servizio poco prima dell'inizio del turno. La stazione ha poi regolarmente aperto verso le 6 del mattino, il tempo necessario a trovare un sostituto. Una cosa assolutamente legittima, ma ci si chiede perché non ci fosse un piano B immediato al fine di scongiurare la chiusura – anche se solo per mezzora – della stazione metro di Spagna, che serve migliaia di persone ogni giorno, e che già alle prime ore del mattino è utilizzata da tantissimi pendolari.

Nell'ultimo mese, secondo quanto riportato anche da Il Corriere della Sera, è già capitato altre volte che le stazioni metro non riuscissero ad aprire per la mancanza dell'operatore di servizio. Chiusure durate poco, il tempo di trovare un sostituto e far entrare in funzione le stazioni, ma che forse pongono il problema di dover risolvere questa situazione. La chiusura di Spagna arriva nel giorno prima di un weekend in cui la mobilità sul servizio pubblico sarà fortemente ridotta per il summit del G20 organizzato a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre. Da oggi fino a domenica si alterneranno diverse chiusure di stazioni, con conseguenti disagi per la popolazione, che non potrà circolare liberamente in città.