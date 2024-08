video suggerito

Il difensore della Lazio Luca Pellegrini ferito alla gamba in un incidente sulla Cassia Il difensore della Lazio Luca Pellegrini è rimasto coinvolto in un tamponamento avvenuto questa mattina sulla via Cassia Veientana. Il terzino è stato soccorso e accompagnato all'ospedale Sant'Andrea.

A cura di Enrico Tata

Il difensore della Lazio Luca Pellegrini, riporta il Messaggero, è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Cassia Veientana, nei pressi del centro sportivo di Formello.

Stando a quanto ricostruito, il calciatore era al volante della sua Smart quando, intorno alle 9 di oggi, la vettura si è cappottata per cause ancora da accertare. Pellegrini avrebbe riportato ferite lievi alla gamba. Soccorso dal personale sanitario dell'ambulanza arrivata sul posto, il terzino biancoceleste è stato accompagnato all'ospedale Sant'Andrea. Al momento è ancora in osservazione. Le condizioni del 25enne sono buone, ma il calciatore potrebbe saltare la trasferta in Friuli, dove la Lazio è impegnata contro l'Udinese domani, sabato 24 agosto, alle ore 18.30.

Secondo quanto riferisce la Polizia Locale, sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia per i rilievi del caso. Si sarebbe trattato di un tamponamento e anche un'altra automobile, una Panda, sarebbe rimasta coinvolta nello scontro. La conducente è stata soccorsa e accompagnata al Policlinico Agostino Gemelli. Anche le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Al momento dell'incidente, stando a quanto si apprende, il traffico sulla via Cassia Veientana era deviato a causa di un autocarro fermo al lato della strada.

Pellegrini, di proprietà della Juventus, è arrivato in prestito alla Lazio nel 2023. Lo scorso anno ha disputato con i biancocelesti 19 partite in Serie A. Romano di nascita, ha militato anche nelle giovanili della Roma e con la squadra giallorossa ha giocato quattro partite ufficiali.