video suggerito

Il Comune di Roma annuncia un maxi concorso per 1500 nuove assunzioni: presto il bando Roma Capitale annuncia 1500 nuove assunzioni nei prossimi mesi. Secondo le primissime informazioni sui 1500 posti a disposizione, per 700 saranno utilizzate le graduatorie ancora esistenti. Per gli 800 restanti posti, sarà bandito un nuovo concorso pubblico. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma Capitale pubblicherà un bando per un maxi concorso che ha l'obiettivo di assumere 1500 nuovi dipendenti per il Campidoglio. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore al Personale, Giulio Bugarini: "Contiamo di predisporre nel corso del 2025 altre 1500 entrate. Abbiamo graduatorie attive sulla polizia locale e sulla scuola. Ma dobbiamo fare un concorso sulle figure ‘ortodosse' dell'amministrazione: istruttori, funzionari, tecnici, amministrativi".

L'assessore ha poi proseguito: "Qualcosa abbiamo preso da altre amministrazioni, ma Roma è molto grande, e usare graduatorie di enti più piccoli non è agevole. Dobbiamo fare un concorso".

Il bando sarà pubblicato nei prossimi mesi, ma secondo le primissime informazioni sui 1500 posti a disposizione, per 700 saranno utilizzate le graduatorie ancora esistenti. Per gli 800 restanti posti, sarà bandito un nuovo concorso pubblico, destinato a diplomati e a laureati per ruoli di funzionari e istruttori, tecnici e amministrativi. Per tutte le altre informazioni, occorrerà attendere la pubblicazione dei bandi.

Leggi anche Discusso il progetto con le nuove fermate della Metro D di Roma: cambia tutto rispetto alla prima versione

Il neo consigliere capitolino di Azione, Antonio De Santis, ha però chiesto certezze in merito alle tempistiche del maxi concorso: "Il nuovo assessore al Personale Giulio Bugarini ha dichiarato di voler attivare un nuovo concorso per l'ingresso di funzionari e istruttori amministrativi a Roma Capitale. Una scelta più che condivisibile, vista l'ormai cronica carenza di personale e la fuga verso altre amministrazioni. Serve ora chiarezza sulle tempistiche per la concreta realizzazione della procedura. Occorre una seria programmazione sul tema del personale che non riguarda soltanto le assunzioni di amministrativi ma anche quelle della Polizia Locale ed il settore delle scuole capitoline. Se, come pare, la volontà politica è quella di procedere con nuove assunzioni, chiediamo di indicare al più presto una finestra temporale ben definita per lo scorrimento delle graduatorie in essere e per la pubblicazione dei nuovi bandi. Insomma, basta rimpalli di responsabilità con il governo centrale: ciascuno faccia la propria parte".