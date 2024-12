Il comune chiederà a Tony Effe di rinunciare al concertone di Capodanno: “È divisivo”

video suggerito

Roma Capitale chiederà a Tony Effe di rinunciare alla sua esibizione annunciata per il 31 dicembre al Circo Massimo, per il concertone organizzato dal Campidoglio, e in particolare dall'assessorato ai grandi eventi di cui è titolare Alessandro Onorato. L'obiettivo è quello di "evitare che il live di fine anno si trasformi in momento divisivo per la città". A darne notizia è il Corriere della Sera, che riporta come, nel caso Tony Effe accettasse di ritirarsi, l'amministrazione non sarebbe neanche tenuta a versargli nulla. Il rapper sarebbe orientato ad accettare, forse anche in vista della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo per evitare polemiche.

Non sono evidentemente bastate le parole di Onorato, che di fronte alle prime avvisaglie di polemiche aveva detto: "Credo che Tony Effe sarà emozionato di esibirsi al Circo Massimo davanti a 70-80 mila persone nella sua città, ci sono tante polemiche che giustamente nascono e che non voglio giustificare, ma chi si esibisce a Roma sa che Roma è una città accogliente, aperta e che rispetta in maniera sacrale le donne, chi non si comporta bene scende dal palco ma non credo che ci sia neanche bisogno di dirlo". Un ammonimento che evidentemente non è bastato, come non sono bastate le stesse parole del diretto interessato: "Sono onorato di cantare al Circo Massimo, nella mia città. Voglio ringraziare il Comune per questa opportunità. Rispetto e amo tutte le donne e mi dispiace che qualcuno ancora pensi il contrario. Roma ci vediamo a Capodanno".

Tony Effe al concerto di Capodanno diventa un caso

La scelta di chiedere all'ex membro della Dark Polo Gang, reduce da una stagione di grandi successi con il suo ultimo album Icon che lo ha consacrata alla fama anche presso il grande pubblico, è arrivata dopo 48 ore di polemiche. Prima una lettera indirizzata al sindaco Roberto Gualtieri firmata da amministratrici dei municipi e da molte iscritte al Partito Democratico, in cui vengono sottolineate le rime sessiste e contro le donne di Tony Effe, poi i comunicati stampa fioccati un po' da ogni parte tra maggioranza e opposizione. Tony Effe era stato presentatotra gli ospiti del concerto della notte di San Silvestro al Circo Massimo, insieme ad altri due big, Mahomood e Sara Mattei.