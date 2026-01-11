Il compagno la picchia, lei esce sul balcone a chiedere aiuto: salvata dai vicini che sfondano la porta

Una donna è stata portata in ospedale dopo che i vicini l’hanno sentita urlare e vista sul balcone mentre chiedeva aiuto. Sul posto anche la polizia.

Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 10 gennaio in via dei Monti Lepini a Frosinone. Una donna è stata salvata dai vicini di casa mentre il compagno la stava picchiando. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118, è stata portata all'ospedale Spaziani, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato accertamenti sul compagno e sui maltrattamenti che, a quanto pare, andavano avanti da diverso tempo.

A riportare la vicenda è stato Il Messaggero. Secondo quanto riportato, la donna si trovava in casa col compagno quando quest'ultimo, come già accaduto in diverse occasioni, ha cominciato a prenderla a pugni. Le urla hanno attirato l'attenzione di alcune persone che abitano davanti alla donna. "Eravamo al bancone a fare aperitivo quando abbiamo sentito qualcuno gridare aiuto. Siamo usciti pensando a un incidente, ma abbiamo visto una donna affacciata al balcone che urlava disperata. Poco dopo il compagno ha cominciato a colpirla e siamo intervenuti immediatamente", hanno dichiarato.

A quel punto si sono tutti precipitati verso il portone, sfondando la porta, e precipitandosi verso l'abitazione da dove provenivano le urla. Qui hanno soccorso la donna, separandola dal compagno, e avvertendo allo stesso tempo le forze dell'ordine. Che, arrivate, hanno dato il via alle indagini.

Ai vicini di casa la donna ha raccontato che il compagno già da tempo la picchiava, e che solo due mesi prima sempre lui le aveva rotto le costole. Indagini sono in corso nei confronti dell'uomo, che probabilmente dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le condizioni della donna, fortunatamente, non destano preoccupazione.