Il compagno la lascia, lei lo massacra di botte e lo manda in ospedale con un mese di prognosi Ne avrà per un mese il 50enne picchiato dalla ex e finito in ospedale. Lui l’aveva lasciata, ma la donna non aveva accettato la fine della loro relazione.

A cura di Alessia Rabbai

Non ha accetatto la fine della loro relazione nonostante il compagno le avesse detto con chiarezza che voleva lasciarla. Un episodio di violenza verbale e fisica, che si è consumato lo scorso venerdì 14 ottobre, del quale la presunta autrice è una donna di cinquant'anni, che ha massacrato di botte l'ex compagno coetaneo, facendolo finire in ospedale con traumi e ferite guaribili in un mese. I fatti sono avvenuti in zona Infernetto a Roma, dove la coppia conviveva.

L'uomo durante l'aggressione è riuscito a prendere il telefono e a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti in suo aiuto. Ora la donna, la cui posizione è al vaglio, rischia di essere denunciata per lesioni. Una vicenda di violenza domestica quella che arriva da Roma Sud nella quale vittima è un uomo, uomini che spesso non denunciano le proprie compagne o ex per vergogna o per paura di essere giudicati.

Non ha accettato la fine della relazione e lo ha aggredito

Una relazione quella tra i due cinquantenni durata due anni, che era partita a gonfie vele, iniziata con una frequentazione fino ad arrivare ad un rapporto, che ha poi portato la coppia ad andare a vivere sotto allo stesso tetto nella casa presa in affitto da lui in zona Cristoforo Colombo. All'inizio i due andavano d'amore e d'accordo, poi ci sono state le prime discussioni, che hanno reso la convivenza molto pesante. Specialmente per l'uomo che, stanco della situazione e del rapporto con la compagna, la scorsa estate ha deciso di lasciarla. Ma la donna pare non volesse andarsene da casa e ha preso tempo, inventando scuse per rimandare.

Quando lui le ha parlato dicendole che le loro strade si dovevano separare, lei non lo ha accettato. I litigi sono continuati per settimane e il clima all'interno dell'abitazione è diventato insostenibile. Fino ad arrivare all'apice: durante una discussione la donna lo ha picchiato, mandandolo in ospedale. Per le percosse ricevute ha dovuto sottoporsi a cure mediche al Campus Biomedico di Trigoria. I medici che lo hanno visitato gli hanno prescritto la prognosi di un mese.