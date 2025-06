video suggerito

Il colpo di fulmine in fila alle poste, poi l'appello sui social: "Spero di rivederti" L'incontro di pochi minuti nella mattinata di lunedì 9 giugno davanti ad un ufficio postale. Il post sui social del ragazzo per sperare di ritrovare il colpo di fulmine diventa virale.

A cura di Enza Savarese

"Oggi 9 giugno verso le 12.30 eri prima di me in fila alle poste. Ero il ragazzo seduto al muretto vicino a te". Il racconto di un incontro casuale di lunedì mattina in fila alle poste per un semplice prelievo diventa virale sui social. L'uomo autore del post lancia un appello nella speranza di ritrovare la ragazza incontrata in un ufficio postale romano. "Il tuo sorriso è bellissimo e dolcissimo. Spero di rivederti", scrive in un gruppo della zona della Capitale dove è avvenuto l'incontro.

L'appello social su un gruppo di quartiere

Un post che in poco tempo raggiunge l'attenzione dei residenti della zona. A poche ore dalla pubblicazione sono centinaia i commenti degli utenti appassionati alla vicenda, che augurano al ragazzo di ritrovare il suo colpo di fulmine. "Speriamo in un bellissimo finale", si legge tra le innumerevoli risposte degli utenti che chiedono con insistenza degli aggiornamenti sulla vicenda.

I dettagli che lo stesso autore del post divulga sono infatti pochi. "Ti ho chiesto se la macchinetta di sinistra non andasse. Mentre aspettavamo quelle poche persone che erano davanti ogni tanto ci guardavamo e mi hai sorriso", si legge nel post del ragazzo, che non credeva di attirare l'attenzione di così tante persone. In un commento successivo infatti il giovane racconta sorpreso agli utenti interessati che l'incontro con la donna misteriosa sia durato solo pochi minuti. Il giovane però non si perde d'animo e animato anche dal supporto degli utenti non nutre dubbi nel poterla rivedere. "Credo fortemente nel destino. Se sarà così ci rincontreremo al 100%", si legge al termine del suo racconto.