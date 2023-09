Il cantiere infinito: dopo 3 anni di lavori apre il mercato San Silverio, a due passi da San Pietro La presidente del Municipio XIII di Roma, Sabrina Giuseppetti, ha annunciato che i lavori sono stati terminati, il collaudo è stato eseguito e l’assegnazione dei box agli operatori si è conclusa con la consegna delle chiavi.

A cura di Enrico Tata

L'inaugurazione era fissata per aprile 2021 e invece il mercato San Silverio, che si trova a pochi passi dal ‘Cuppolone' di San Pietro, aprirà dopo tre anni di lavori che sembravano infiniti. La demolizione dei vecchi banchi, ormai in stato di evidente degrado, è cominciata a giugno 2020 e subito sono cominciati i problemi: per tre mesi le macerie con vista Vaticano sono rimaste immobili, senza che nessuno se ne occupasse. Poi il Covid, i ritardi infiniti, i progetti modificati e le polemiche con conseguenti rimpalli tra la vecchia amministrazione a guida 5 Stelle e quella attuale di centrosinistra.

Ma oggi la presidente del Municipio XIII di Roma, Sabrina Giuseppetti, ha annunciato che i lavori sono stati terminati, il collaudo è stato eseguito e l'assegnazione dei box agli operatori si è conclusa con la consegna delle chiavi: "Un grande lavoro svolto spesso in silenzio in questi due anni per cercare di risolvere i problemi che abbiamo incontrato sia a livello progettuale che nell’appalto e nell’esecuzione dei lavori.Siamo soddisfatti come amministrazione municipale perché il lavoro che ne è venuto fuori è ottimo, voglio ringraziare l’ufficio tecnico del Municipio, il presidente della commissione attività produttive del Municipio XIII Maurizio Bonadies e i miei assessori Salvatore Petracca Assessore Municipio XIII e in particolare Cinzia Giardini, che anche in un momento difficile per lei non ha mai fatto mancare il coordinamento e l’impegno senza il quale questo risultato non sarebbe arrivato".

La presidente Giuseppetti ha aggiunto che comunicherà a breve "la data ufficiale di apertura ma manca davvero poco…diamo modo agli operatori, che in questi anni sono stati molto pazienti, di organizzarsi per lavorare al meglio e per offrire i loro prodotti alla clientela. Andiamo avanti".

La storia di questo mercato si intreccia anche con il progetto del nuovo tram Termini-Vaticano-Aurelio, che in parte dovrebbe essere inaugurato entro la fine del Giubileo. Il progetto, infatti, prevede la realizzazione di un deposito tram in largo Cardinal Clemente Micara, attualmente sede provvisoria proprio del mercato San Silverio, per metà, e parcheggio per automobili, per l'altra metà. Prima era una grande area di sosta per autobus turistici.

Il problema sta nel fatto che il grande spiazzo è di proprietà della Fondazione Piccolomini, che ha già firmato proroghe su proroghe proprio per non sfrattare i banchi del mercato, ma che dopo l'inaugurazione della nuova sede rivorrà i suoi spazi. L'amministrazione comunale dovrebbe procedere all'acquisto del terreno, ma per ora tutto tace e il rischio è che i cittadini del quartiere si ritrovino da un giorno all'altro senza più un parcheggio.