Il cane Lollo cade in un tombino e scompare per 14 giorni: la sua padrona lo trova e lo salva Si è concluso con il lieto fine l’incubo di Lollo, un cane caduto in un tombino sulla Cristoforo Colombo dov’è rimasto per 14 giorni. Monica, la sua padrona, lo ha salvato.

A cura di Alessia Rabbai

Il cane salvato sulla Colombo

"Lollo ti amo, finalmente ti abbiamo raggiunto". Si è concluso con queste parole il salvataggio di un cane caduto in un tombino sullo via Cristoforo Colombo, all'altezza del benzinaio Esso. A pubblicare le immagini dei cittadini, riprendono il faticoso e difficile intervento di un uomo e una donna, che con tutte le loro forze hanno cercato di recuperarlo, tirandolo fuori. Nelle foto viene immortalata Monica, la sua padrona, che stringe tra le braccia il suo cane, ormai fortunatamente in salvo. Lollo era scomparso il 24 settembre scorso dall'Infermetto, dopo essere caduto nel tombino e si trovava intrappolato dentro da due settimane, completamente a testa in giù. La proprietaria aveva diffuso un appello tramite volantini e sui social network, con la foto del suo amato amico a quattro zampe e una ricompensa di 1000 euro, chiedendo a chi lo avesse visto di contattarla.

Un incubo durato quattordici giorni, al quale finalmente è stata messa la parola fine. Sul posto per aiutarla una volta individuato sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Nel video si vede la donna calarsi all'interno del tombino, mentre con parole dolci cerca di rassicurare l'animale spaventato, assetato e affamato, trascorsi quattordici giorni senza mangiare né bere. Un uomo la sorregge dalle caviglie, mentre lei addentrandosi, afferra il cane. L'uomo accanto a lei lo afferra per entrambe le zampe anteriori, mentre lei gli lega una corda attorno al corpo, assicurandosi che, tirandolo su, non scivoli di nuovo verso il basso.

Un salvataggio da brividi. "Non lo lasciare", "piano", "tienigli la coda" si sente. Poi gli ultimi sforzi è l'animale è fuori: prima le zampe posteriori, poi il corpo e infine il muso. È stato riportato in superfice sulla sede stradale e messo in sicurezza. Lollo è stato poi rifocillato e riempito di coccole. Sta bene ed è stato sottoposto agli accertamenti veterinari necessari. A commentare le immagini del salvataggio sono state tante persone, che si sono complimentate. "Sono strafelice, ho pianto dall'emozione" scrive Maria Antonietta, altri scrivono "sei stata bravissima, grazie per non esserti arresa".