Il cane Giorgio ucciso a Roma: “Comune si dichiari parte civile e crei una fontanella per ricordarlo” “Il comune di Roma si dichiari parte civile nel processo ai due uomini che hanno ucciso e gettato il cane Giorgio nel fiume”, è la richiesta presentata dalla Garante degli animali del Campidoglio, Patrizia Prestipino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Giorgio, il cane ucciso e gettato nel fiume a Ponte Galeria.

"Il comune di Roma si proclami parte civile nel processo alle due persone che hanno ucciso il cane Giorgio e lo hanno gettato nel Rio Galeria". Questa la richiesta della Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino: "Provo profondo dolore e indignazione: se si utilizza tanta crudeltà su esseri indifesi come gli animali, non si può avere rispetto per il resto dell'umanità – ha dichiarato – Le persone che si sono macchiate di questa atrocità sembra siano state individuate ed io, nell’esercizio del mio ruolo di Garante, chiederò subito al Sindaco e al Comune di Roma di costituirsi parte civile contro questi malfattori, non possono restare impuniti".

La proposta: una fontanella in onore di Giorgio

"Sarebbe bello ricordare il cane Giorgio con una fontanella per cani a pochi passi dalla stazione di Ponte Galeria. Potremmo metterci una sua foto, in suo onore: era un animale amico di tutti". Ha aggiunto anche il consigliere Marco Palma, del XI Municipio che, con un'interrogazione indirizzata al Campidoglio, ha fatto richiesta formale per l'abbeveratoio e ha sostenuto la richiesta nei confronti del comune di proclamarsi parte civile.

Uccidono il cane Giorgio e lo buttano nel fiume

Come mostrato dalle videocamere di sorveglianza della stazione, sono stati in due ad impossessarsi del cane Giorgio, ad ucciderlo brutalmente all'interno della banchina della stazione di Ponte Galeria e a gettarlo, una volta privo di vita, nell'omonimo corso d'acqua che passa poco distante prima di diventare uno degli affluenti del Tevere.

A far scattare l'allarme il proprietario dell'animale dopo che non lo ha più trovato dove lo aveva lasciato. A terra c'erano macchie di sangue e si è subito allarmato. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione locale. Hanno acquisito le registrazione da parte delle videocamere e le hanno passate al vaglio. In questo modo hanno scoperto e visto cosa era accaduto a Giorgio.