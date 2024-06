Uccidono un cane e lo gettano nel fiume a Roma: incastrati dalle telecamere che riprendono tutto

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Hanno ucciso un cane, poi lo hanno buttato in un fiume. È successo nella periferia ovest della capitale, nella stazione di Ponte Galeria. L'allarme è scattato da qui, dove una persona che vive come senza fissa dimora ha segnalato di non riuscire a trovare più il suo cagnolino. Non si trovava dove si sarebbe dovuto trovare. Così si è rivolto ai carabinieri.

"Aiuto, il mio cane è sparito": la verità dalle videocamere

A destare preoccupazione nell'uomo e anche in tutte le persone che hanno attraversato la stazione di Ponte Galeria in quelle ore è stata la presenza di sangue in banchina. Le macchie rosse a terra non facevano immaginare niente di buono. Così si è rivolto alla locale stazione dei carabinieri. I militari di Ponte Galeria sono immediatamente intervenuti. Hanno svolto i primi rilievi nella zona della stazione, poi si sono fatti consegnare i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza.

Passati al vaglio i filmati, i militari hanno visto due uomini prendere il cane con loro e ucciderlo, proprio nel punto in cui sono state ritrovate le tracce di sangue. Si tratta di altre due persone che vivono come senza fissa dimora nei pressi della stazione.

Le videocamere riprendono l'orrore

Come emerso dalla videocamere, dopo aver preso con sé il cane lo hanno ucciso all'interno della stazione di Ponte Galeria, poi si sono allontanati con l'animale. I due hanno fatto pochi passi e hanno raggiunto il corso d'acqua che scorre poco distante, il Rio Galeria. Hanno portato con loro il cane e si sono liberati della carcassa gettandola nel fiume.

Sul posto, una volta scattato l'allarme, insieme ai carabinieri sono arrivati anche dal reparto veterinario per recuperare l'animale. I due uomini, invece, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per uccisione di animale.