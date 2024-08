video suggerito

Il calciatore Luca Di Russo morto in un incidente, donati gli organi: “Ultimo gesto di grande amore” Sono stati donati gli organi di Luca Di Russo, il ragazzo morto pochi giorni fa in un incidente stradale. Lo aveva deciso il giovane al momento di fare la carta d’identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono stati donati gli organi di Luca Di Russo, il giovane morto pochi giorni fa dopo un incidente stradale avvenuto nel comune di Formia. A comunicarlo, è il Città di Formia, il club calcistico dove il 28enne giocava. Un gesto di generosità da parte del ragazzo, che contribuirà a salvare molte vite.

"I funerali di Luca Di Russo si terranno domani 31 agosto alle 16:30 presso la Chiesa parrocchiale Resurrezione di Gianola – fa sapere il Città di Formia – Donati gli organi, decisione presa da Luca al momento del rilascio della carta d'identità, per un ultimo gesto di grande amore".

Luca Di Russo aveva solo 28 anni quando è morto. Il ragazzo era in sella al suo scooter Beverly quando, per cause ancora da chiarire, il 25 agosto si è scontrato con un furgone Renault Traffic. L'impatto è avvenuto in via Appia all'altezza di via Pietra Erta, nel comune di Formia. Di Russo ha avuto la peggio, rovinando violentemente sull'asfalto e riportando ferite gravissime. Ai soccorritori del 118, arrivati in pochissimo tempo sul luogo del sinistro, le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate. Ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, Luca Di Russo ha lottato per due giorni, con i medici che hanno fatto di tutto per far sì che le sue condizioni migliorassero. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, dopo due giorni è sopraggiunto il decesso.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro e disposto ulteriori accertamenti, al fine di fare luce sulla tragedia e appurare eventuali responsabilità.