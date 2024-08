Incidente a Formia tra scooter e furgone: Luca Di Russo muore in ospedale dopo giorni d’agonia

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Luca Di Russo non ce l'ha fatta: è morto in ospedale dopo giorni d'agonia. Il ventottenne era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nel Comune di Formia in provincia di Latina la scorsa domenica 25 agosto. A scontrarsi il suo scooter e un furgone. Soccorso con codice rosso, Luca è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, dov'è arrivato in condizioni disperate. Ha lottato tra la vita e la morte, ma il suo quadro clinico è precipitato. La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta alla famiglia con cordoglio, in attesa che vengano fissati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Tanti i messaggi di addio, come quello di Città di Formia Calcio: "Ci lascia sgomenti la notizia della morte di Luca, figlio dell'ex dirigente biancazzurro Mario Di Russo, per anni punto di riferimento del settore giovanile formiano. Le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto coinvolto sono risultate fatali, rendendo vana la sua lotta. Ciao Luca".

L'incidente a Formia in cui è morto Luca Di Russo

Al momento in cui è avvenuto l'incidente che ha portato alla sua scomparsa Luca Di Russo era in sella al suo scooter Beverly e stava percorrendo via Appia all'altezza di via Pietra Erta. Erano circa le ore 9. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un furgone Renault Trafic. L'impatto è stato violento, lo scooterista ha avuto la peggio e sbalzato dalla sella, è finito rovinosamente sull'asfalto. Alla guida del furgone c'era un uomo di sessant'anni, che si è fermato a prestare soccorso.

Lo scooterista soccorso in codice rosso è morto in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente stradale nel quale era rimasto gravemente ferito un uomo che viaggiava sulle due ruote le cui condizioni di salute sembravano gravi sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Giunto nel nosocomio della Capitale il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie e ricoverato in prognosi riservata. Luca però non ce l'ha fatta ed è deceduto nella mattinata di ieri, martedì 27 agosto, a causa delle gravi ferite e dei traumi.