Il Brasiliano avrebbe inviato un video hard alla nonna dell’ex che ha picchiato con un bastone

A cura di Enrico Tata

Massimiliano Minnocci, ‘il Brasiliano', è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi. Avrebbe preso a bastonate l'ex fidanzata rompendole un braccio. Quest'ultima ha ricevuto dai medici una prognosi di trenta giorni. Stando a quanto riporta Il Messaggero, Minnocci avrebbe anche inviato un video di sesso estremo e violento alla nonna della ragazza.

L'aggressione per la quale il Brasiliano è stato arrestato sarebbe avvenuta a casa dell'uomo lo scorso 23 novembre. Questa la versione fornita dalla vittima agli inquirenti:

"Mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro".

Secondo il racconto della donna, Minnocci avrebbe fatto uso di droga e alcol. Subito dopo avrebbe tentato di scusarsi, in lacrime.

Il gip Paola Della Monica ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ravvisando "un elevato rischio di recidiva specifica" e ricordando che misure meno severe devono essere escluse "in considerazione della già delineata personalità del Minnocci e dal fatto che egli dimostra che le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente: come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa" essendo "attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova".

A convincere la vittima a denunciare l'episodio sarebbe stata proprio la nonna della ragazza. Accompagnata dai familiari dopo l'ultima violenza, la giovane si è fatta visitare dai medici dell'ospedale San Pietro, che le hanno diagnosticato una frattura. Circa un mese prima la ragazza si era recata all'ospedale di Civita Castellana, ma in quel caso aveva detto ai medici di essere caduta dalle scale. Anche quella volta, tuttavia, sarebbe stata picchiata da Minnocci. In quell'occasione non ebbe il coraggio di denunciare l'accaduto.