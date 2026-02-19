Il Brasiliano a processo per diffamazione verso Massimo Giletti: “Ha avuto rapporti sessuali con Corona”

Massimiliano Minnocci, conosciuto come ’Il Brasiliano’

Il personaggio noto su social, tv e radio come ‘Il Brasiliano', tornerà nelle aule del Tribunale di piazzale Clodio a Roma, dove è conosciuto con il suo vero nome, Massimiliano Minnocci. L'influencer ed ex ultras giallorosso è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti del volto Rai Massimo Giletti. Nel 2021 Minnocci aveva sostenuto che l'allora conduttore di ‘Non è l'Arena' su La7 avesse avuto rapporti sessuali con il re dei paparazzi Fabrizio Corona per averlo nella sua trasmissione.

Il giornalista e conduttore tv Massimo Giletti

Il Brasiliano imputato per diffamazione: Giletti parte lesa

"Mi fate questa cortesia? Dicono che Corona si i*** Giletti per partecipare all’Arena", aveva detto il Brasiliano in un video diffuso sui suoi canali Telegram e Youtube. Come riporta Repubblica, adesso dovrà rispondere delle sue affermazioni davanti ai giudici. In aula è stato convocato, come parte lesa, anche il conduttore, adesso su Rai3 con il programma ‘Lo stato delle cose'.

Non è la prima vicenda giudiziaria per Minnocci, 46 anni e varie condanne a suo carico. Storico membro del gruppo Boys della Curva Sud della Roma, il Brasiliano negli anni è diventato un volto noto per le sue partecipazioni televisive e radiofoniche condite da toni violenti e offensivi.

I precedenti del Brasiliano

Ad agosto la Questura di Roma gli ha notificato un provvedimento per cui non potrà uscire da Roma per due anni, allontanarsi da casa dopo le 21.30, frequentare pregiudicati, entrare in locali dove si bevono alcolici e partecipare a riunioni non autorizzate. Provvedimento disposto in seguito all'arresto per aver picchiato con un bastone la sua ex fidanzata mentre era sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Fra i precedenti anche l'aggressione ai danni di alcuni poliziotti, per la quale è stato condannato a 8 mesi di lavori socialmente utili. Mentre nel 2021 Minnocci aveva anche ricevuto il divieto di ingresso nell'isola di Ponza per tre anni dopo che, completamente ubriaco, aveva seminato il panico fuori da un locale, scagliandosi contro le auto in sosta e poi anche contro i poliziotti intervenuti per calmarlo.

Nonostante ciò, l'attività social di Minnocci non si è mai fermata e oggi può contare oltre 400mila follower su Instagram, dopo un giorno fa ha pubblicato un suo ironico manifesto come candidato a sindaco di Roma con la lista ‘Borgate e famiglie'.