Il 9 aprile riapre il Rainbow MagicLand di Roma: orari e costi del parco divertimenti a Valmontone Sabato 9 aprile riapre il parco dei divertimenti di Valmontone, MagicLand: scopriamo le novità per la stagione 2022, gli orari e come raggiungerlo.

Nella giornata di sabato 9 aprile, il parco di divertimenti di Valmontone, Magicland, riapre le sue porte per l'inaugurazione della nuova stagione: oltre alle attrazioni di sempre, come il Cagliostro, il Tonga e il Jungle Camp, sono previste novità in arrivo.

Fra queste, ad affascinare a partire dal 16 aprile, la nuova attrazione del Wild Rodeo, contrassegnata nel sito come "per coraggiosi": si tratta di un Giant Frisbee, un grande pendolo dal peso di 60 tonnellate sorretto da colonne alte 20 metri che ruota su se stesso e ruota fino a 360 gradi, facendo volare le visitatrici e i visitatori più temerari a più di 30 metri di altezza.

Vediamo insieme come accedere al parco per divertirsi sulle pazze giostre di Magicland a Valmontone, dal costo del biglietto agli orari di apertura, fino alla strada da percorrere per raggiungere il parco.

Gli orari aggiornati al 2022 del parco divertimenti Rainbow MagicLand

Come ogni anno, i giorni e gli orari di apertura del parco divertimenti variano nel tempo. Per i primi due mesi dall'inaugurazione, ad aprile, a maggio e a giugno, Magicland resta aperto soltanto nei giorni festivi, dalle 10.30 alle 19.30, mentre a partire dal mese di luglio resta aperto tutti i giorni, con orari molto più estesi.

Dalle 10.30 alle 24 nel weekend, mentre dalla metà di luglio in poi l'orario dei giorni feriali è dalle 10.30 alle 22 e nei festivi dalle 10.30 alle una di notte, come si legge sul sito nella voce dedicata al calendario: per i mesi successivi all'estate, in vista della chiusura, i giorni e gli orari di apertura diminuiscono progressivamente.

Quanto costa l'ingresso al parco giochi di Valmontone e dove acquistare i biglietti

Per accedere al parco MagicLand di Valmontone è necessario acquistare il biglietto. Per farlo visitatori e visitatrici si possono recare alle casse del parco oppure possono procedere al pagamento online: in quest'ultimo caso, però, come segnalato nel sito, i prezzi possono subire variazioni. In nessun caso, invece, i biglietti sono rimborsabili, mentre è possibile utilizzare il biglietto in una data diversa nel corso della stagione 2022 presentandosi al parco il giorno dell'utilizzo e pagando un sovrapprezzo.

Per le bambine e i bambini fino a 100 cm di altezza, l'ingresso è gratuito; per quelli di altezza compresa fra i 100 cm e i 140, invece, è previsto il biglietto ridotto, dal prezzo di 29 euro, mentre il costo per quello intero, per tutte le persone alte più di 140 cm, è di 37 euro: se si sceglie di acquistare il biglietto online, però, il prezzo in entrambi i casi è a partire dai 19,90 euro.

Oltre all'ingresso, chi acquista un biglietto intero o uno ridotto può godere di un Magic Pass Silver gratuito; lo sconto del 20% sia nei negozi su articoli di merchandising non in promozione che all'interno dei ristoranti; un ingresso omaggio all'Haunted Hotel e un giro omaggio in Magic Boat, valido durante il periodo di apertura dell'attrazione e, soprattutto, il secondo giorno consecutivo gratuito ritirando il bracciale all'Infopoint.

Oltre a queste, però, il parco mette a disposizioni altre opzioni di ingresso. È previsto un biglietto gratuito per persone disabili al 100% e il loro accompagnatore (1 al massimo); per quelle con disabilità compresa fra il 70% e il 99%: per il loro accompagnatore e per le persone con disabilità fino al 70%, invece, l'ingresso costa 19, 90 euro. Donne incinte, militari e over 65, invece, pagano l'accesso con 29 euro, mentre per i biglietti serali i prezzi variano e partono da 9,90 euro. Infine, a partire da 39,80 euro, si trovano le proposte dei pacchetti famiglia e amici x2, x3, x4, x5.

Ulteriori abbonamenti, il Silver, il Gold e quello che unisce l'ingresso a MagicLand e ZooMarine, distante una cinquantina di chilometri costano a partire, rispettivamente, da 59,90 euro, 69,90 euro e 84 euro.

Come arrivare al Rainbow MagicLand di Valmontone

Raggiungere il parco MagicLand è semplice e si può scegliere di arrivare sia in automobile, in treno o in autobus: esistono, infine, collegamenti diretti dall'aeroporto.

Se si sceglie di raggiungere il parco a bordo di un mezzo privato, dall'autostrada A1 Milano – Roma – Napoli, venendo da Nord – Roma occorre uscire a Valmontone, a 2 chilometri dal parco, mentre da Sud – Napoli a Colleferro, distante, invece, 4 chilometri. MagicLand dispone di un grande parcheggio a pagamento dove visitatori e visitatrici possono scegliere di lasciare in sosta la propria automobile o il proprio camper pagando 5 euro oppure la moto pagandone 3.

Il parco è facilmente raggiungibile anche in treno. Partendo dalla stazione Termini si può, infatti, arrivare fino a Valmontone e poi proseguire verso la stazione con il servizio di autobus. Il parco è collegato agli aeroporti proprio grazie alle linee dei treni che partono da Termini (facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Fiumicino) e dalla stazione ferroviaria di Ciampino. Pacchetti appositi, infine, comprendono sia l'ingresso al parco che il tragitto in autobus da alcuni comuni del Lazio e della Campania: sono le stesse agenzie che prevedono l’intero pacchetto.