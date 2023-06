Ieri a Roma raduno degli studenti per la ‘notte prima degli esami’, oggi la prima prova della maturità Centinaia di studenti si sono dati appuntamento a piazza Sempione per la loro ‘notte prima degli esami’, per citare il titolo della famosa canzone di Antonello Venditti.

A cura di Enrico Tata

Ieri centinaia di studenti si sono dati appuntamento a piazza Sempione, Roma, per la ‘notte prima degli esami'. Ma oggi nella Capitale e in tutta Italia cominceranno gli esami di maturità, con la prima prova, quella scritta di Italiano. Previste sette tracce su tema artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Le tracce sono suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e uno in prosa), tre tracce argomentative e due temi d'attualità. In totale gli studenti che oggi, a partire dalle 8.30, affronteranno la prova sono 536mila.

Fra pochi minuti le tracce saranno ufficiali e gli studenti potranno finalmente conoscere gli autori e le tematiche scelte dal ministero. Il ‘tototracce' indica come favorito Gabriele D'Annunzio, che per i ragazzi appare un nome praticamente scontato per l'analisi del testo. Possibili anche Verga e Manzoni, ma le quotazioni sono molto più basse.

Ieri, come detto, centinaia di studenti si sono dati appuntamento a piazza Sempione per la loro ‘notte prima degli esami', per citare il titolo della famosa canzone di Antonello Venditti. Hanno cantato fino a tarda sera sugli scalini della chiesa Santi Angeli Custodi, che si affaccia sulla piazza.