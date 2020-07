Appartiene a un cinquantatreenne residente in zona Casilino a Roma il cadavere rinvenuto sabato scorso sulla spiaggia di Ostia. I famigliari dell'uomo ne avevano denunciato la scomparsa il giorno stesso, poi, purtroppo, a distanza di poche ore, il tragico esito. A recarsi all'obitorio di Tor Vergata per il riconoscimento della salma è stato il cognato del defunto, poi la tragica notizia ai parenti. I suoi cari hanno sperato fino all'ultimo che quel corpo sulla sabbia non fosse il suo, che il cinquantatreenne si trovasse da un'altra parte e che ci fossero ancora possibilità di ritrovarlo vivo. Hanno sperato fino a quando il medico legale non ha sollevato il lenzuolo del cadavere, fugando purtroppo qualsiasi dubbio. Da quanto si apprende, l'uomo già un anno fa si era allontanato da casa e aveva tentato il suicidio.

Cadavere trovato sulla spiaggia di Ostia: si attende l'autopsia

Ora che i famigliari hanno effettuato il riconoscimento della salma, che è stata identificata, il medico legale può procedere con l'autopsia. Dai risultati degli esami autoptici emergeranno le cause che hanno provocato il decesso. Il rinvenimento risale alla notte dello scorso weekend. Erano circa le ore 2 di sabato 18 luglio quando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Ostia, diretto da Eugenio Ferraro e della Scientifica sono intervenuti sul lungomare Amerigo Vespucci dopo al segnalazione ricevuta dal custode dello stabilimento balneare ‘La Bonaccia'. Gli agenti sono risaliti alla sua identità e hanno rintracciato i familiari, esaminando tutti gli intestatari delle auto parcheggiate nei pressi del luogo del ritrovamento.