Identificato il cadavere trovato ieri nel Tevere: è un uomo di 50 anni residente a Primavalle L’uomo sarebbe separato e con una figlia. S’indaga per stabilire se il suo sia stato un gesto volontario oppure un incidente.

A cura di Natascia Grbic

Gli agenti della polizia locale sul luogo del ritrovamento

È stato identificato il corpo trovato giovedì nel fiume Tevere. Si tratterebbe di un uomo di 50 anni residente a Primavalle, separato e con una figlia. Secondo le prime informazioni, stava vivendo un periodo di difficoltà a causa di una depressione, ma non è ancora chiaro se il suo sia stato un gesto volontario o un incidente. Gli agenti del commissariato Trevi indagano a 360 gradi, al momento nessuna pista è esclusa e si stanno vagliando tutte le possibilità. Il corpo dell'uomo non presenterebbe segni di violenza, ma solo una ferita alla testa, che però potrebbe essere compatibile con una caduta. Sarà l'autopsia a stabilire cosa è accaduto, se il 50enne abbia deciso di togliersi la vita di sua spontanea volontà o se sia caduto per un incidente.

Corpo trovato nel Tevere: l'allarme dato da un passante

Il corpo dell'uomo è stato recuperato ieri mattina all'altezza di Ponte Cavour. Anche se addosso non aveva documenti, la sua identità è stata ricostruita tramite il cellulare che aveva con sé. A dare l'allarme è stato un passante, che ha visto il corpo galleggiare in acqua e ha subito chiamato il 112. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia di Stato, anche la Polizia Locale di Roma Capitale che ha contribuito a mettere in sicurezza l'area e transennare la zona, in modo da consentire lo svolgimento dei rilievi. Da subito era apparso chiaro che non si trattava di un senza fissa dimora: l'uomo era ben vestito, con un maglione verde, delle sneakers e un paio di jeans. Oggi, la conferma dell'identità. Sarà l'ex moglie a doverlo riconoscere e a dire definitivamente se quello ritrovato nel Tevere è l'ex marito.