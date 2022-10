I vincitori del premio Cambiare Roma: da Aboubakar Soumahoro ad Alessandra Laterza e Zerocalcare Sabato 29 ottobre prevista la premiazione dei vincitori della prima edizione del Premio Cambiare, ideato e promosso dell’Associazione Dire Fare Cambiare con il riconoscimento dell’U.N.A.R..

A cura di Enrico Tata

Dal sindacalista e neo deputato Aboubakar Soumahoro alla libraia di Tor Bella Monaca Alessandra Laterza, dal fumettista Zerocalcare alla cantautrice Giulia Anania fino all'associazione ‘Casetta Rossa' nel cuore della Garbatella. Sono stati svelati i vincitori della prima edizione del Premio Cambiare è ideato e promosso dell’Associazione Dire Fare Cambiare con il riconoscimento dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma. L'iniziativa, lanciata lo scorso 21 aprile, è stata realizzata con il sostegno di VAIA in collaborazione con la Biblioteca Casa del Parco, Kaos Kult, M.A.S.C. Aps, Smile Vision e AzzeroCO2. L'obiettivo è quello di "riconoscere ed evidenziare le buone pratiche sociali, culturali e ambientali presenti nella nostra città".

Questi i vincitori nelle categorie della prima edizione del Premio:

Sezione artisti/e: Zerocalcare e Giulia Anania

Cittadini/e: Aboubakar Soumahoro e Alessandra Laterza

Associazione no profit: Casetta Rossa

Influencer/Digital Creator: Fabrizio Politi e Domiziana Mecenate

“Siamo davvero felici di poter unire al riconoscimento ufficiale delle best practices cittadine un’azione importante come la piantumazione di cinquanta piante, per andare a creare una foresta urbana legata al Premio, nel parco del Pineto che è stato duramente colpito da un incendio la scorsa estate", ha dichiarato Giulia Morello, Presidente di Dire Fare Cambiare Aps. Sabato 29 ottobre dalle 10 dalle 12 è prevista la messa a dimora delle cinquanta piante in uno spazio adiacente la Biblioteca Casa del Parco in un clima di festa e condivisione, in cui ogni pianta sarà associata a una realtà vicina al Premio Cambiare. Subito dopo, presso la Biblioteca Casa del Parco, si terrà la premiazione a cui prenderanno parte Mattia Peradotto, Direttore dell'Unar, Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi, Assessora all'Ambiente del Comune di Roma, Stefania Portaro, Assessora all'Ambiente del XIV Municipio di Roma.