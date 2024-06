I tre neofascisti che hanno assaltato il Sally Brown forse a Roma per il concerto di CasaPound

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Hanno un'età compresa tra i 20 e i 21 anni i tre estremisti di destra francesi denunciati per aver provato ad assaltare il pub Sally Brown a San Lorenzo. Si tratta di tre giovani, di cui uno residente a Roma, accusati di porto abusivo d'armi. Gli agenti della Polizia di Stato che li hanno fermati subito dopo l'attacco squadrista hanno sequestrato un martello rudimentale e un coltello, oltre a vari adesivi appartenenti al gruppo neofascista francese Bastide Bordelaise. L'assalto è avvenuto verso le 4.30, quando ormai non c'era più nessuno nel locale. I due titolari che stavano pulendo e riordinando hanno fatto appena in tempo ad abbassare la saracinesca, che i tre hanno cominciato a lanciare bottiglie sulle serrande. Nessuno è rimasto ferito. I tre ventenni sono stati immediatamente fermati dalle forze dell'ordine e denunciati a piede libero.

Ma cosa ci fanno questi giovani estremisti di destra in trasferta a Roma? Tra le ipotesi al vaglio, quella che i tre siano arrivati in Italia per il concerto della Tana delle Tigri, appuntamento annuale che riunisce la galassia nera europea e non solo. Un evento organizzato da CasaPound Italia che ogni anno richiama centinaia di neofascisti da diversi paesi e che desta particolare preoccupazione per il fatto di tenersi lo stesso giorno del Pride. Non si escludono infatti provocazioni da parte di gruppi neofascisti nella giornata dedicata alla difesa dei diritti LGBTQIA+.

E proprio uno di questi tre giovani fermati, A. D., è frequentatore dello stabile di via Napoleone III. Una foto lo mostra sorridente mentre dietro svetta la bandiera di CasaPound, mentre in un'altra sfoggia la maglietta degli Zetazeroalfa, band di riferimento del movimento di estrema destra. Quanto sia attivo e interno a CasaPound, al momento non è noto. Di sicuro con le loro idee si trova parecchio a suo agio. Gli altri due ragazzi denunciati abitano a Bordeaux e lo hanno probabilmente raggiunto per il concerto di questo fine settimana. Tutti loro appartengono al gruppo Bastide Bordelaise. L'attacco al Sally Brown non è stato quindi casuale.