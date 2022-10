I migliori ristoranti a Roma e nel Lazio premiati nella guida Gambero Rosso 2023 Il Gambero Rosso ha pubblicato l’edizione 2023 di ‘Ristoranti d’Italia’. All’interno tutti i ristoranti di Roma e del Lazio premiati nella guida giunta alla sua 33esima edizione.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Ristorante il Pagliaccio

È stata pubblicata la guida del Gambero Rosso 2023 ai Ristoranti d'Italia, giunta alla sua 33esima edizione. Sono stati segnalati 2480 locali in tutta Italia con 297 novità. In provincia di Roma i ‘Tre Forchette', premio con cui vengono menzionati i ristoranti migliori d'Italia, sono 7 (8 in tutto il Lazio). Quest'anno, tra l'altro, il Lazio ha superato la Lombardia nel numero di ristoranti premiati.

I ristoranti Tre Forchette di Roma e del Lazio

I ristoranti premiati con le Tre Forchette dal Gambero Rosso sono i migliori d'Italia. Ecco quelli che si trovano a Roma e nel Lazio con accanto i punteggi conquistati:

La Pergola 95 punti, Roma

Il Pagliaccio 93 punti, Roma

La Trota 92 punti, Rivodutri (Rieti)

Pascucci al Porticciolo 92 punti, Fiumicino (Roma)

Enoteca La Torre a Villa Laetita 91 punti, Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Hotel 91 punti, Roma

Himago dell'Hotel Hassler 91 punti, Roma

Glass Hostaria 90 punti, Roma

Le trattorie Tre Gamberi di Roma e del Lazio

Le migliori trattorie italiane sono premiate con i ‘Tre Gamberi'. Di seguito quelle che si trovano a Roma e nel Lazio:

Agriristorante il Casaletto, Grotte Santo Stefano Viterbo

Armando al Pantheon, Roma

Da Cesare, Roma

Grappolo d'oro, Roma

L'Arcangelo vino e cucina, Roma

Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (Roma)

I wine bar e i bistrot di Roma e del Lazio

Sono tre differenti categorie nella Guida del Gambero Rosso, ma abbiamo deciso di raggruppare qua i migliori wine bar (premiati con le Tre Bottiglie) e i migliori bistrot (premiati con le Tre Cocotte) di Roma e del Lazio:

Tre Bottiglie: Del Gatto, Anzio (Roma)

Tre Bottiglie: Salumeria Roscioli, Roma

Tre Bottiglie: ilwinebar Trimani, Roma

Tre Bottiglie: enoteca Quattro Ruote, Montalto di Castro (Viterbo)

Tre Cocotte: Baccano, Roma

Tre Cocotte: Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Hotel, Roma

Tre Cocotte: Spazio Bar e Cucina Niko Romito, Roma

I ristoranti etnici di Roma e del Lazio

Di seguito i migliori ristoranti etnici di Roma e del Lazio secondo la guida del Gambero Rosso:

Dao Restaurant, Roma (ristorante cinese in viale Jonio)

Premio Tradizione Futura e premi speciali

Il premio Tradizione Futura è stato assegnato a quegli chef che hanno saputo reinterpretare gli ingredienti dei loro territori e le grandi ricette classiche contribuendo a scrivere un nuovo e innovativo ricettario: