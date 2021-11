I migliori panettoni artigianali a Roma per Natale 2021 Tra i migliori panettoni artigianali da provare a Roma per Natale 2021 ci sono quelli proposti da pasticcerie e forni da Nord a Sud della Capitale: Le Levain, Pasticceria Grué, Severance, Pasticceria Bonci e molti altri. Ecco l’elenco di dove trovare a Roma dei buoni panettoni artigianali.

A cura di Alessia Rabbai

(Getty Images)

Il panettone è un dolce di Natale che nasce a Milano, ma anche a Roma si possono trovare panettoni artigianali molto buoni, da Nord a Sud della Capitale, passando per il centro. La differenza tra un panettone industriale e uno artigianale è che quest'ultimo viene creato con una lievitazione naturale, una selezione di materie prime di qualità e un'attenta preparazione. Il menu della Vigilia, del 25 dicembre e di Santo Stefano, non può terminare senza una fetta di panettone. Che si preferisca tradizionale, con canditi e uvetta passa, o reso ancor più delizioso grazie all'aggiunta di cioccolato o creme e impreziosito da ghiotti rivestimenti esterni, sulle tavole di tutte le regioni italiane non può mancare il grande protagonista del Natale.

Natale 2021 è ormai alle porte e l'ultima settimana d'Avvento si preannuncia spesso una corsa all'ultimo regalo, ma anche all'organizzazione delle giornate da trascorrere in famiglia. A Roma ci sono diverse pasticcerie e forni in cui trovarlo: tra i migliori Le Levain, Pasticceria Grué, Severance, Pasticceria Bonci e molti altri dove scegliere tra varianti per tutti i gusti!

Le Levain

Le Levin propone un dolce di Natale preparato secondo la ricetta della tradizione, con arancia candita e uvetta, lievitato 50 ore.

Dove comprarlo: via Luigi Santini 22-23

Prezzo: da 34 euro

Pane e Tempesta

Da Pane e Tempesta oltre al gettonatissimo e intramontabile classico, potete trovare le varianti farcite con arancia e cioccolato, amarena e pasta di mandorle, caffè e marroni.

Dove comprarlo: Via Giovanni de Calvi 23/25 Monteverde

Prezzo: classico 29 euro, farcito al cioccolato 30 euro

Pasticceria Grué

Tra le novità natalizie della pasticceria Gruè ci sono i panettoni di vari gusti, oltre al classico il giandujoso e al caffè e il pandoro.

Dove comprarlo: Viale Regina Margherita, 95

Prezzo: da 29 euro

Prelibato

I gusti da provare al Prelibato sono panettone al cioccolato fondente, panettone con zenzero candito e cioccolato, arancia candita e cioccolato, oltre ovviamente alla versione classica, e su ordinazione, anche la variante senza canditi e uvetta passa.

Dove comprarlo: Viale di Villa Pamphili 214/216

Prezzo: 18 euro nelle due versioni uvetta e canditi o cioccolato.

Nero Vaniglia

Nero Vaniglia propone una scelta di panettoni, farciti con diverse varianti disponibili anche su prenotazione: classico, pere e pecorino, marron glacé e uvetta, mele, fichi e noci, cioccolato e albicocche.

Dove comprarlo: Circonvallazione Ostiense 201

Prezzo: 30 euro

Severance

Da Severance oltre al panettone classico è possibile optare per alternative sfiziose e particolari: panettone al caramello salato e pasta di arachidi caramellate, panettone alla fava di Tonka e panettone speziato.

Dove comprarlo: via Eurialo 1E



Prezzo: 36 euro

Pasticceria Bonci

Il Panbriacone della pasticceria Bonci toscano ha un impasto soffice e lievitato 36 ore in maniera naturale, preparato con materie prime di alta qualità, senza conservanti e con un gusto liquoroso.

Dove comprarlo: nei vari punti vendita Castroni

Prezzo: È disponibile in diversi formati, da 130 grammi a 3 chili, per un prezzo che varia dai 9,90 euro ai 99 euro.

Pasticceria Walter Musco – Bompiani

Il Panettone della Pasticceria Walter Musco – Bompiani è disponibile in diversi gusti e farciture, tutte buonissime, tra le quali scegliere. Ogni singolo panettone pesa un chilo e si può ordinare classico con glassa, panettone Milano senza glassa, pera e cioccolato e cioccolato.

Dove comprarlo: Largo Benedetto Bompiani, 8

Prezzo: 38 euro

Forno Monteforte

Per gli amanti di questo dolce, il Forno Monteforte non prepara solo il panettone a Natale ma lo si può trovare tutto l'anno. Si tratta di un prodotto esclusivo preparato con con diverse farciture in base alla stagione. Come ad esempio il panettone sbagliato fave e pecorino, pera e cioccolato e noci, mortadella e pistacchio, cacio e pere, cavolo nero e mandorle tostate, cacio e pepe, con acciughe, pomodori secchi e pinoli, con salmone, pistacchio e scorza d’arancia, con guanciale tostato e pecorino.

Dove comprarlo: via del Pellegrino 129

Prezzo: 30 euro per la versione classica e al cioccolato, 35 euro per il gusto pistacchio di Bronte