I laghi meno inquinati del Lazio per Legambiente da Bracciano a Canterno Legambiente nell’ambito della campagna Goletta dei Laghi ha svolto 25 campionamenti per verificare i livelli d’inquinamento dei bacini del Lazio. Ecco quelli che stanno meglio.

A cura di Alessia Rabbai

I laghi di Bracciano, Albano, Canterno, del Salto, del Turano e di Vico sono i meno inquinati del Lazio. A dirlo sono i risultati dei venticinque campionamenti fatti da Legambiente nell'ambito di Goletta dei Laghi. Analisi microbiologiche in vari punti dei bacini della regione, che hanno evidenziato 17 prelievi con valori entro i limiti legge. Gli otto restanti sono invece risultati inquinati o fortemente inquinati. Nello specifico finora sono stati pubblicati i dati dei laghi di Bracciano e Albano: nel primo sono stati monitorati quattro punti, nel secondo due. "I risultati sul lago Albano di Castel Gandolfo sono positivi, la situazione sembra migliorata – commenta Mirko Laurenti, presidente del circolo Appia Sud il Riccio – Continueremo a monitorare il lago per capire se questo miglioramento è sostenuto nel tempo o dovuto ad altri fattori". Il Lazio, ricordiamo, è tra le regioni con maggior presenza di laghi costieri, vulcanici, carsici o artificiali.

Inquinati i laghi di Bolsena, Sabaudia, Fogliano e Fondi

Situazione diversa per i lago di Bolsena in provincia di Viterbo e nei laghi di Fondi, Sabaudia e Fogliano nel territorio pontino. In questi due casi i campionamenti fatti da Goletta dei Laghi hanno registrato valori oltre i limiti e dunque in alcuni punti sono risultati inquinati o molto inquinati. "La Goletta dei Laghi 2023 ha fornito un quadro sulla situazione dei laghi laziali con numerose notizie incoraggianti e nessuna criticità da scarsa o mancata depurazione, emersa dalle analisi dal lago di Bracciano, dal Lago Albano, dal Lago di Canterno, dai Laghi del Salto e Turano e dal Lago di Vico (in quest'ultimo continua l'enorme impatto chimico di fosforo e azoto) – commenta i dati Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – Ci sono ancora importanti criticità nel lago di Bolsena e nei laghi di Fondi, Sabaudia e Fogliano, dove sono necessarie azioni risolutive". L'obiettivo della campagna, spiega il presidente di Legambiente Lazio, è di prendere consapevolezza dello stato di salute dei laghi e di migliorarlo.