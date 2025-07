I giornali tedeschi pazzi per il sindaco Gualtieri: “Sui social è un simpatico boomer con l’elmetto”

Un boomer energico che compare sui social armato di elmetto, un umarell in erba: così il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung descrive il sindaco Roberto Gualtieri in un articolo pubblicato nei giorni scorsi.

Elmetto, sorriso e dito indice pronto a mostrare le novità della Capitale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è finito su un quotidiano tedesco, il Frankfurter Allgemeine Zeitung, per come si mostra sui social network. Secondo la testata, con i suoi 179mila followers su Instagram, è il sindaco più seguito in tutta Europa. "Un dato sorprendente visto che all'inizio del suo mandato era considerato quasi invisibile, un fantasma", ricordano nell'articolo.

Oggi, invece, scrive la giornalista Anna Vollmer, è un maestro dell'appuntamento con l'elmetto: "È sempre in giro per i cantieri, indossando un gilet arancione ad alta visibilità e, naturalmente, un casco. Se si volesse parlare in termini stereotipati, si potrebbe dire che la presenza di Gualtieri sui social media è un sogno per i ragazzi con la passione per gli scavi".

Roberto Gualtieri sui social: come viene visto il sindaco di Roma in Germania

Contenuti sui progetti infrastrutturali, che si tratti di "piazze e palazzi spettacolari" ma anche di "potature di alberi sul raccordo anulare, di nuove panchine e cestini per i rifiuti in periferia": c'è un video, non di rado autoironico, per ogni opera.

"Negli ultimi mesi Roma è sembrata un enorme cantiere – riprende a parlare l'articolo – La città doveva essere pronta per l'Anno Santo e i relativi flussi turistici. Nella vita di tutti i giorni, questi progetti a lungo termine sono un fastidio. Per questo è importante vendere il rumore e altri fastidi ai residenti. I cantieri, come Gualtieri trasmette nei suoi racconti, sono qualcosa di positivo, i cantieri significano miglioramento".

L'ottimismo del sindaco Gualtieri piace ai tedeschi

Nel corso dell'articolo, la giornalista tedesca prova a confrontare la presenza social di Gualtieri con quella di un altro politico noto nel panorama europeo, Matteo Salvini.

"I video di Gualtieri non possono nascondere il fatto che, nonostante i cambiamenti, Roma non è ancora una città completamente pulita, che la gente aspetta gli autobus e il completamento della Metro C. Che ci sono cittadini che sono insoddisfatti del lavoro del sindaco nonostante tutti i video allegri. Ma Gualtieri e il suo team di social media trasmettono una visione del mondo più ottimista e lungimirante rispetto a Salvini, ad esempio", spiega ancora.

Gualtieri: "Un boomer energico e simpatico"

Oltre al genere di contenuti, la giornalista loda il modo di presentarsi di Gualtieri. "Non cerca di essere giovane e alla moda nei suoi video. È un uomo di mezza età che di solito indossa un abito o un gilet ad alta visibilità. Un politico medio, si potrebbe dire. Ma il suo consigliere Cinà (consulente della comunicazione, ndr) gli ha confezionato un personaggio riconoscibile su internet: quello del boomer energico e simpatico. In italiano, esiste una parola per indicare i signori anziani che, spesso leggermente piegati in avanti e con le braccia conserte dietro la schiena, guardano i cantieri: umarell. Gualtieri è un umarell più giovane".