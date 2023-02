I funerali di Thomas Bricca, ucciso in un agguato a 19 anni, saranno celebrati domani ad Alatri Arrivato il via libera per il rilascio della salma di Thomas Bricca. I funerali saranno celebrati alle ore 15 nella cattedrale di San Paolo.

A cura di Enrico Tata

I funerali di Thomas Bricca si terranno domani ad Alatri, provincia di Frosinone. La cerimonia sarà celebrata alle ore 15 nella cattedrale di San Paolo. Dopo il via libera al rilascio della salma, la famiglia del 19enne ucciso in un agguato a colpi di pistola ha potuto riavere il corpo di Thomas per l'ultimo saluto. Il via libera alla restituzione è arrivato al termine dell'autopsia, eseguita sul cadavere lo scorso martedì. Secondo i primi risultati dell'esame condotto dal professor Giorgio Bolino, il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa con proiettili sparati da una pistola a tamburo. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui non sono stati trovati bossoli a terra, nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l'agguato. In questo tipo di armi, infatti, restano all'interno del tamburo dopo l'esplosione del proiettile.

Le indagini sull'omicidio di Thomas Bricca

Il caso è tutt'altro che chiuso e le indagini sulla morte di Thomas Bricca vanno avanti. In particolare i carabinieri hanno messo nel mirino due episodi accaduti nei giorni precedenti: due risse che hanno coinvolto anche la comitiva di cui Thomas faceva parte. Gli investigatori dovranno cercare di confermare anche quello che ormai sembra più di un sospetto: il vero obiettivo dei killer non era il 19enne, ma l'amico che gli stava accanto e che vestiva praticamente allo stesso modo. I colpi, peraltro, sono stati sparati a distanza non ravvicinata e da un uomo in sella ad una moto. L'ipotesi dello scambio di persona è una delle più credibili. Il movente? Forse il razzismo, forse la droga. Secondo alcuni testimoni un gruppo di ragazzi avrebbero picchiato un ragazzo egiziano che avrebbe risposto loro in arabo. Il giorno successivo, questo gruppetto sarebbe stato a sua volta aggredito da altri ragazzi. La morte di Thomas potrebbe essere una vendetta riferita a quest'ultimo episodio.