I funerali di Libero De Rienzo si terranno oggi a Paternopoli

A cura di Enrico Tata

Saranno celebrati oggi a Paternopoli, provincia di Avellino, i funerali dell'attore Libero De Rienzo. Si svolgeranno presso la chiesa del cimitero del paese e, per volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, "affinché affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare nel cuore della gente", ha fatto sapere l'avvocato Piergiorgio Assumma.

Il sindaco di Paternopoli: "Cerimonia avverrà nel pieno rispetto norme Covid"

Il rito funebre, ha spiegato il sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano, nel corso di una intervista rilasciata all'emittente locale Primativvu Campania, avverrà "nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Dopo l'arrivo della salma, previsto alle ore 15, ci sarà la benedizione da parte del parroco, don Rocco Salierno, prima della tumulazione". De Rienzo riposerà nella cappella di famiglia insieme alla mamma e al nonno paterno.

Il via libera ai funerali dopo l'autopsia

Il via libera alla cerimonia funebre è stato dato dai magistrati in seguito all'autopsia eseguita sul corpo dell'attore. I risultati dell'esame, tuttavia, nono sono stati sufficienti per chiarire le cause della morte di De Rienzo, trovato morto nella sua abitazione a Roma lo scorso 16 luglio all'età di 44 anni. Tra circa quindici giorni sono attesi i risultati dei test tossicologici disposti dai pm della procura di Roma, che stanno indagando per morte come conseguenza di altro reato. L'autopsia è stata eseguita al Policlinico Gemelli e all'esame ha partecipato anche un consulente nominato dalla famiglia dell'attore, il professore Dino Mario Tancredi. Come detto, per il momento le analisi non hanno fornito risultati utili a determinare con certezza le cause della morte dell'attore. Le indagini degli inquirenti continuano.