I funerali del professore Luca Serianni il 26 luglio a Ostia, la camera ardente alla Sapienza I funerali di Luca Serianni si terranno a Ostia il 26 luglio. La camera ardente verrà invece allestita il 25 luglio all’Università di Roma La Sapienza.

A cura di Enrico Tata

I funerali del professore Luca Serianni, linguista e storico della lingua italiana, si terranno martedì 26 luglio, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis in piazza Regina Pacis 13 al Lido di Ostia.

La camera ardente all'Università La Sapienza

La camera ardente verrà invece allestita all'Università di Roma La Sapienza, l'ateneo in cui Serianni ha insegnato Storia della lingua italiana fino al 2017, anno del suo pensionamento. "La Sapienza saluta Luca Serianni. Camera ardente lunedì 25 luglio dalle 18.00 alle 20.00 presso l'Aula I della Facoltà di Lettere e filosofia", informa l'Università sul proprio sito ufficiale.

L'ultima lezione di Serianni

Dopo quarant'anni di attività accademica, Serianni ha tenuto la sua lezione di congedo nel 2017 all'interno dell'aula 1 della Facoltà di Lettere de La Sapienza. " Insegnare l'italiano nell'università e nella scuola", il titolo. "Lo studio dell’italiano non ha costituito solo la sua professione, ma una grande passione alla quale ha dedicato tutta la vita. Molto attivo sulla scena culturale della Capitale e della sua Ostia, dove abitava da molti anni, teneva conferenze e partecipava a trasmissioni televisive, avvicinando anche il grande pubblico al fascino della lingua e del suo legame con la cultura", ha scritto la rettrice dell'università, Antonella Polimeni.

Di seguito la registrazione della lezione:

L'incidente a Ostia in cui ha perso la vita Serianni

Luca Serianni è stato investito a Ostia, tra via Isole di Capo Verde e via dei Velieri, intorno alle 7.30 del 18 luglio. Stava attraversando la strada, quando è stato preso in pieno da un'automobile. Il professore è stato trasportato in un primo momento all'ospedale Grassi di Ostia, ma i medici hanno immediatamente disposto il trasferito all'ospedale San Camillo di Roma.