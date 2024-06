video suggerito

I concerti più attesi per l’estate 2024 a Roma Coldplay, Ultimo, Max Pezzali: dalla musica internazionale ai cantautori italiani. Cresce l’attesa per il lungo programma estivo dei concerti da non perdere a Roma. Tra i luoghi più iconici il Circo Massimo e lo Stadio Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Archivio

Tornano gli appuntamenti con i concerti estivi in programma a Roma. Quest'anno salgono sul palco molti artisti internazionali, oltre ai volti noti della musica italiana, come ad esempio i Coldplay, Ultimo, Max Pezzali, CCCP, Gemitaiz, Geolier, Calcutta.

Si registrano già da alcune settimane vari sold out ma sono ancora tanti gli eventi disponibili all'acquisto. Diversi anche gli ambienti suggestivi che ospiteranno i live durante le prossime settimane: dal Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il Circo Massimo e non per ultimo lo Stadio Olimpico.

I concerti da non perdere a Roma 2024

I generi musicali sono tantissimi: indie, pop, rock, elettronica, funk. E tante sono anche le proposte a disposizione di tutti gli appassionati di musica che vogliono passare una giornata in serenità all'insegna del divertimento, da soli o in compagnia. Ecco quindi una scaletta dei più importanti live nei mesi estivi, che abbiamo selezionato, a partire da domani, giovedì 13 giugno.

13 e 14 giugno – Biagio Antonacci – Terme di Caracalla

18 giugno – Ariete – Auditorium Parco della Musica

19 giugno – La Sad – Ippodromo Capannelle

20 giugno – The Kolors – Auditorium Parco della Musica

21 giugno – Salmo e Noyz Narcos – Ippodromo Capannelle

22 giugno – Colapesce Dimartino – Auditorium Parco della Musica

22, 23 e 24 giugno – Ultimo – Stadio Olimpico

27 giugno – Max Pezzali – Stadio Olimpico

28 giugno – Geolier – Ippodromo Capannelle

30 giugno – Calcutta – Ippodromo Capannelle

4 luglio – Tommaso Paradiso – Ippodromo Capannelle

6 luglio – Fabi, Silvestri, Gazzè – Circo Massimo

8 luglio – Take That – Auditorium Parco della Musica

9 luglio – James Blake – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

10 luglio – Deep Purple – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

11 luglio – Massimo Pericolo – Ippodromo Capannelle

16 luglio – 21 Savage – Ippodromo Capannelle

12,13,15 e 16 luglio – Coldplay – Stadio Olimpico

18 luglio – Bnkr44 – Ippodromo Capannelle

19 luglio – Club Dogo – Ippodromo Capannelle

27 luglio – Tedua – Ippodromo Capannelle

2 agosto – Hans Zimmer – Auditorium Parco della Musica

3 agosto – Tyga – Auditorium Parco della Musica

3 settembre – Fulminacci – Auditorium Parco della Musica