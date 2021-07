I colleghi di Atac ricordano Jessica: le sue fotografie eposte in mostra nella metro Cipro Soggetti e figure geometriche che nello scatto si caricano di bellezza e sfumano nel sogno. Sono le fotografie di Jessica Marchese, la 46enne operatrice di stazione scomparsa a settembre scorso. I colleghi le hanno reso omaggio esponendo i suoi scatti nella stazione Cipro della metropoliatana fino al 15 ottobre.

A cura di Alessia Rabbai

Le fotografie di Jessica esposte nella metro Cipro

Immagini di luoghi e cose, che ricordano emozioni, persone, vite vissute. La passione per la fotografia, dietro alla macchinetta lo sguardo atteto di Jessica Marchese, che ha immortalato gli stupendi scatti che colorano la fermata Cipro della metropolitana di Roma. Un'esposizione fortemente voluta da Atac, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, per ricordare affettuosamente e con stima la quarantaseienne operatrice di stazione morta lo scorso settembre. Un ricordo dei colleghi che hanno voluto celebrare così la sua memoria, non solo tenendo con sé una parte di lei attraverso le sue foto, ma anche condividendola con i passeggeri che quotidianamente utilizzano la linea A della mteropolitana, per spostarsi per lavoro o studio. Con i turisti che visitano la Città Eterna per la prima volta, con chi è pendolare e raggiunge la Capitale da lontano, per allietarne le faticose giornatetra i vari spostamenti, grazie all'esplosione di colore e all'emozione che susciato le fotografie di Jessica. Tanti gli oggetti raffigurati e che stimolavano il suo interesse, dalle automobili d'epoca ai fari a guardia del mare, dai passanti in strada alle finestre che celano l'intimità delle famiglie e che si affacciano sul mondo. Soggetti e figure geometriche che nello scatto si caricano di bellezza e sfumano nel sogno. Le fotografie resteranno esposte in mostra in stazione fino al prossimo 15 ottobre.

"Fotografie di Jessica arricchiscono la stazione Cipro"

"Jessica lavorava in Atac dal 2000, era una persona discreta, sensibile e talentuosa – si legge in un post pubblicato sui social network dall'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino – Amava viaggiare e aveva la passione per la fotografia. I colleghi hanno voluto esaudire il suo sogno allestendo questa personale, in segno di riconoscimento e tributo alle sue indiscutibili abilità nell’osservare e ritrarre i luoghi incontrati lungo il suo cammino. Grazie al coinvolgimento corale e partecipato di tanti, si è riusciti a realizzare questa esposizione che arrichhisce la stazione. Il padre, i fratelli e l'adorata nipotina hanno accolto il gesto con entusiasmo e commozione. Ciao, Jessica".