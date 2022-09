“Ho poco tempo da vivere, lo userò per massacrarti”: 89enne perseguita il fratello, a processo Una donna di ottantanove anni è finita a processo per aver perseguitato il fratello, minacciandolo e insultandolo negli ultimi sette anni.

Una donna di ottantanove anni è finita a processo con l'accusa di atti persecutori nei confronti del fratello. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna ha iniziato a trattare l'uomo qualche tempo fa, tempestandolo di chiamate e messaggi minatori, che lo avrebbero portato a cambiare il suo stile di vita. Non solo: la donna, in un'occasione, gli ha tirato anche l'ammoniaca in faccia.

Quest'ultimo gesto, che forse voleva danneggiare fisicamente l'uomo, non ha sortito effetti. Fortunatamente l'ammoniaca non ha fatto male all'uomo, che è riuscito a uscire incolume da quest'aggressione. Ma ha deciso di denunciare la sorella, che ormai non lo faceva più vivere serenamente.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la furia della donna. "Ho poco tempo da vivere e lo userò tutto per massacrarti, ti darò fuoco con la benzina", gli ha detto la sorella. Sembra che i dissapori siano nati nel 2015 dopo una lite, e che prima non ci fossero grossi problemi tra i due.

Infatti, i due fratelli, prima avevano anche vissuto insieme. Poi, qualche anno fa, il litigio che ha cambiato per sempre i rapporti, portandoli ad avere relazioni tese e non di certo improntate verso un amore fraterno.

Il fratello ha denunciato la sorella, che adesso dovrà affrontare il processo. La donna, che ha ottantanove anni, sembra non essersi pentita minimamente dei suoi comportamenti, anzi. Ha continuato a perseguitare e insultare il fratello, per rendergli la vita impossibile. Sarà adesso il giudice a decidere se la donna sia colpevole oppure no, e se nel caso condannarla per le persecuzioni all'uomo, che non ne poteva più di lei.