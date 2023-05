“Hanno forzato la saracinesca del mio ufficio”, la denuncia sui social di Vladimir Luxuria Secondo quanto scrive nel post pubblicato sui social, è la seconda volta che avviene un episodio simile: “Resta l’amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere”.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Vladimir Luxuria, a destra la saracinesca forzata

"A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l'amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere", queste le parole di Vladimir Luxuria a chiudere le poche righe scritte per accompagnare le fotografie della serranda forzata. Qualcuno ha provato ad entrare nell'ufficio dell'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi nel corso della serata di domenica 30 aprile.

Ad allertare Luxuria i gestori del locale vicino, nel quartiere Pigneto, nel quadrante est della capitale. A denunciare quanto accaduto sui suoi social è stata la stessa Luxuria con un post su Instagram pubblicato ieri, lunedì primo maggio. Oltre a raccontare cosa è avvenuto lo scorso fine settimana, ha anche specificato che un episodio simile si era già verificato non molto tempo fa.

La denuncia sui social network

Alle foto dell'ingresso del suo ufficio, nelle quali la saracinesca appare visibilmente forzata, Valdimir Luxuria ha voluto aggiungere qualche riga per spiegare quanto accaduto.

"Ieri notte approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca. Ringrazio il locale Mamamomo accanto per avermelo segnalato. A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l’amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda volta che ci provano in poco tempo".

Le reazioni di colleghi e personaggi dello spettacolo non sono tardate ad arrivare: numerosi i commenti che esprimono vicinanza e solidarietà, ma non mancano neppure quelli che raccontano di aver vissuto episodi simili.

"È la stessa tecnica utilizzata sul mio garage una settimana fa nel quartiere Aurelio, all'altezza della fermata battistini della metro A: sono rimasti impuniti, ho sporto denuncia contro ignoti", ha spiegato un utente. "Oramai regna l’insicurezza in ogni città ma devo dire che a Roma città in cui vivo siamo oltre qualsiasi limite!", scrive un altro.